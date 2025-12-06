"Ghidul creierului echilibrat", de Alina Robu și Diana Nemeș, e una dintre cele mai aşteptate cărţi de psihologie la Târgul Gaudeamus

Târgul Gaudeamus a devenit neîncăpător pentru câteva ore, sâmbătă, în momentul lansării uneia dintre cele mai aşteptate cărţi din zona aplicate și a neuroștiinței: Ghidul creierului echilibrat. Scris de Alina Robu și Diana Nemeș, volumul vine în ajutorul celor care se simt blocaţi şi nu îşi mai găsesc locul. Pacienţi, specialişti şi pasionaţi de domeniul psihologiei au aflat într-o scurtă descriere ce înseamnă cu adevărat echilibrul.

"Ne-am gândit să punem în această carte lucruri care să îl ajute pe fiecare cititor să identifice el însuşi sau ea însăşi punctul în viaţa în care se află", a spus Diana Nemeș, co-fondatoare Longevity Map, în timpul lansării cărţii "Ghidul creierului echilibrat", la care a lucrat împreună cu Alina Robu.

Pornind de la peste 20 de ani de cercetare și terapie în neurofeedback, cele două autoare propun o abordare complet diferită a burnout-ului, anxietății și dezechilibrului emoțional: nu ca "defecte" de caracter sau lipsă de voință, ci ca rezultate firești ale unui sistem nervos suprastimulat și dezechilibrat. Cartea "Ghidul creierului echilibrat" vine ca un ghid revoluționar.

"Cititorii or săse regăsească fiecare pe el însuşi. Am scris o carte pentru oameni, în sensul în care e carte de ţinut pe noptieră şi pe care s-o deschizi şi, în fiecare moment, vei găsi ceva care te va ajuta să înţelegi ce se întâmplă cu tine. E ca un ghid de-adevăratelea pentru a trăi mai bine, mai mult şi mai sănătos", a declarat Alina Robu, una dintre autoarea volumului "Ghidul creierului echilibrat" şi co-fondatoare Longevity Map, pentru Antena 3 CNN.

"Este o carte, într-adevăr, scrisă la cabinet, printre pacienţi, cu date concrete, cu exerciţii concete. Nu e o carte de dezvoltare personală şi nu este un instrument care îţi arată cum să devii altcineva, este o carte care îţi arată unde anume te-ai pierdut tu, pe tine", a subliniat Diana Nemeș, conform sursei citate

Fiecare capitol conţine exerciţii concrete – respiraţie conştientă, observaţie somatică, introspecţie ghidată sau chiar desen şi mituri din psihologie. Cititorii sunt ghidaţi pas cu pas să identifice semnele dezechilibrului, dar şi pe cele ale reglării.

"Un prim mit este şi acesta: că folosim doar 10% din creierul nostru – lucru total neadevărat! A afirma că folosim doar 10% din creier e ca şi cum ai considera că doar aplicaţiile deschise în telefon sunt importante", a spus Alina Robu în timpul lansării cărţii "Ghidul creierului echilibrat", la care a lucrat împreună cu Diana Nemeș.