Aeroportul din Vilnius, închis din nou din cauza prezenţei unor baloane suspecte. Lituania a acuzat Belarusul de un "atac hibrid cinic"

Traficul aerian a fost reluat pe Aeroportul din Vilnius în jurul orei locale 19:31. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat sâmbătă că a suspendat din nou operaţiunile din cauza apariţiei unor baloane suspecte în spaţiul aerian lituanian, acesta fiind cel mai recent astfel de incident din ultimele luni, informează Reuters, potrivit Agerpres. Incidentul de azi vine după ce autorităţile lituaniene au acuzat Belarusul de un "atac hibrid cinic".

Lituania a fost forțată să își închidă din nou aeroportul principal după ce presupuse baloane au apărut în spațiul său aerian. Aeroportul Internaţional Vilnius este situat la 30 km de graniţa statului Belarus. Acesta a fost închis de peste zece ori de la începutul lunii octombrie din cauza unor incidente similare.

Oficialii din cadrul Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania au declarat că traficul aerian a fost reluat în jurul orei locale 19:31, a relatat The Independent. Anterior, Lituania a acuzat Belarusul de un "atac hibrid cinic".

Mii de persoane au rămas blocate la începutul acestei săptămâni, când aeroportul a fost forțat să se închidă după ce au fost observate mai multe baloane.

Incidentele cu baloane suspecte, care s-au înmulţit în octombrie, au determinat Lituania să închidă temporar cele două puncte de trecere a frontierei cu Belarus la sfârşitul acelei luni.

Drept răspuns, autorităţile de la Minsk au împiedicat camioanele lituaniene să circule în Belarus şi le-au interzis să părăsească ţara fără a plăti mai întâi o taxă, ceea ce Vilnius a denunţat ca fiind "un act de luare de ostatici" de către Belarus.

Statul baltic, membru al NATO şi al Uniunii Europene, acuză de mult timp ţara vecină Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, că poartă un război hibrid.

Autorităţile de la Vilnius au declarat că baloanele sunt trimise din Belarus de către traficanţi de ţigări, dar ele îl acuză şi pe preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko, aliat apropiat al liderului rus, Vladimir Putin. Incidentele cu baloane suspecte au determinat Lituania să închidă temporar cele două puncte de trecere a frontierei cu Belarus la sfârşitul lunii octombrie.

Drept răspuns, autorităţile de la Minsk au împiedicat camioanele lituaniene să circule în Belarus şi le-au interzis să părăsească ţara fără a plăti mai întâi o taxă, ceea ce Vilnius a denunţat ca fiind "un act de luare de ostatici" de către Belarus.