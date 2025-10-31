Lituania închide traficul aerian deasupra capitalei sale pentru a șasea oară din cauza baloanelor din Belarus

Foto: Captură Twitter/@Tsihanouskaya

Autoritățile lituaniene au închis din nou temporar spațiul aerian de deasupra capitalei Vilnius, joi seară, după ce baloanele din Belarus au invadat din nou cerul țării, zburând în direcția aeroportului de lângă capitală, relatează Politico.

Spațiul aerian a fost închis pentru aproximativ două ore și jumătate între ora locală 8:10 și 10:43, conform unui anunț făcut de conducerea aeroportului Vilnius pe rețelele sociale.

Conform presei locale, este vorba de a șasea oară când se închide traficul aerian în Lituania. Cel puțin două zboruri care se îndreptau spre Vilnius au fost forțate să se întoarcă din drum spre aeroporturile de plecare, joi seară.

Baloanele cu heliu sunt trimise din Belarus și conțin țigarete de contrabandă. Aceste acte comise de regimul de la Minsk au provocat iritarea Lituaniei și a aliaților ei, iar guvernul țării a decis să închidă granița cu Belarusul încă de săptămâna trecută.

Ursula von der Leyen și Antonio Costa au condamnat acțiunile Belarusului, luni noapte, numindu-le „o amenințare hibridă”.

Șefa guvernului lituanian, Inga Ruginiene, declara pe 27 octombrie că țara sa intenționează să închidă granița sa cu Belarusul și să doboare baloanele care intră ilegal în spațiul aerian lituanian.

Dictatorul bielorus, Lukașenko, a numit decizia Lituaniei „absurdă” și un „pariu nebunesc”.