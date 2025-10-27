Lituania anunță că va doborî obiectele zburătoare care i-au invadat cerul. Ar fi vorba de baloane încărcate cu contrabandă din Belarus

1 minut de citit Publicat la 15:55 27 Oct 2025 Modificat la 15:55 27 Oct 2025

Prim-ministra guvernului din Lituania, Inga Ruginiene, a anunțat că armata țării va doborî baloanele contrabandiștilor bieloruși. Foto: Profimedia Images

Prim-ministra Lituaniei, Inga Ruginiene, a autorizat doborârea baloanelor cu heliu lansate din Belarus, spunând despre acestea că reprezintă o nouă fază a războiului hibrid purtat de dictaturile din Rusia și Belarus împotriva Uniunii Europene, relatează The Guardian.

Obiectele care au zburat pe cerul lituanian începând de duminică au fost identificate ca fiind baloane cu heliu folosite de contrabandiștii bieloruși pentru a trimite în țară țigarete.

Aceste incursiuni au dus la închiderea de mai multe ori a aeroportului din Vilnius, capitala țării, și i-au pus pe oficialii de securitate lituanieni în gardă, fiind contemplată inclusiv activarea articolului 4 al NATO.

„Astăzi am decis să luăm cele mai stricte măsuri, nu există altă cale”, a declarat Inga ruginiene, luni, adăugând că guvernul ei încă ia în calcul activarea articolului 4 NATO, pentru consultări cu aliații.

Lituania a informat că baloanele din Belarus sunt lansate de contrabandiști, însă a dat vina pe dictatorul bielorus, Aleksandr Lukașenko, vasalul lui Vladimir Putin. Ruginiene spune că Lukașenko nu a făcut nimic să oprească aceste baloane de la încălcarea spațiului aerian lituanian.

Ea a spus că aceste incursiuni reprezintă „atacuri hibride” și a anunțat închiderea graniței țării cu Belarus, cu excepția diplomaților și cetățenilor europeni care intră în UE.

Lituania, care are graniță și cu exclava Kaliningrad a Rusiei, l-a convocat, anterior, și pe ambasadorul rus, pentru a protesta față de intrarea în spațiul său aerian a două avioane rusești, joi.

Atașatul rus a fost chemat să dea explicații și să i se comunice „protestul ferm” al guvernului de la Vilnius. Rusiei i s-a cerut să explice motivele încălcării spațiului aerian imediat și să „ia măsuri care să prevină astfel de incidente în viitor”.

Regimul de la Kremlin a negat că incursiunea ar fi avut loc.

Cele trei țări baltice, ocupate de Rusia sovietică între 1940 si 1991, state membre NATO în prezent, sunt susținătoare ferme ale Ucrainei, iar Rusia le testează constant în ultima perioadă, inclusiv cu incursiuni cu drone și avioane de luptă.

Șeful diplomației lituaniene, Kestutis Budrys, a declarat, luni, că recentele încălcări ale spațiului aerian lituanian nu trebuie tratate ca incidente izolate.

„Acestea sunt provocări calculate și menite să destabilizeze, să distragă și să testeze determinarea NATO”, a declarat el.