O ucraineancă dispărută în Italia a fost găsită în casa unui român. Tatiana a făcut o mărturie la care nimeni nu se aștepta

Tatiana Tramacere, o femeie de origine ucraineană din localitatea Nardò, din regiunea Puglia, Italia, a dispărut în data de 24 noiembrie, iar ultima persoană care a văzut-o în acea zi a fost Dragoş Ioan Gheormescu, un bărbat român, în vârstă de 30 de ani. Tânăra a fost găsită aseară în mansarda unde locuia românul. Atât el cât şi ucraineanca susţin că nu ar fi vorba despre un sechestru de persoană, ci despre o plecare voluntară a femeii.

Dragoş a fost primul suspect în acest caz, în care iniţial anchetatorii au luat în considerare acuzaţia de instigare la suicid, schimbată apoi în cea de sechestru de persoană. După găsirea tinerei, însă, ancheta ia în considerare şi pista plecării voluntare a tinerei, relatează Corriere della Sera.

În cele 11 zile în care echipe de carabinieri şi voluntari au căutat-o pe femeie în toată Italia, Dragoş a intervenit la emisiunea “Chi l’ha visto” care se ocupă de persoanele dispărute în Italia. Acolo românul a povestit că a văzut-o ultima oară pe Tatiana în seara dispariţiei, când aceasta i-a spus că vrea să plece la Brescia unde trebuia să-l întâlnească pe fostul iubit, un poliţist italian. Întrebat dacă este îngrijorat că i s-ar fi putut întâmpla ceva Tatianei, bărbatul a evitat răspunsul.

Între timp poliţiştii l-au urmărit pe român şi au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din oraş unde au văzut-o pe femeie sărutându-se cu Dragoş şi apoi intrând în locuinţa acestuia. Carabinierii i-au pus sub sechestru telefonul românului, iar joi după-amiază acesta a fost chemat la secţie pentru a da declaraţii.

Mulţimea de oameni strânşi în faţa locuinţei acestuia a încercat să îl linşeze pe bărbat considerându-l vinovat de dispariţia tinerei. Seara carabinierii au făcut o percheziţie în mansarda unde locuia Dragoş şi au găsit-o acolo pe Tatiana, care conform unor surse, ar fi încercat să se ascundă.

Femeia a fost dusă la spital unde i-a fost evaluată starea de sănătate, apoi a mers acasă la familia sa. A fost eliberat şi Dragoş, după ce le-a spus poliţiştilor că Tatiana a fost cea care l-a rugat să o găzduiască pentru a se izola o vreme de lume. Ba mai mult, tânărul le-a mărturisit anchetatorilor că el a insistat ca femeia să plece acasă, dar că aceasta a refuzat.

Vineri, după audieri, Dragoş a declarat în faţa presei din Italia: „Ea a fost cea care a organizat totul și m-a rugat să o ajut pentru că spunea că sunt singurul în care are încredere. Mi-a spus că se simte deprimată și vrea să se izoleze de lume pentru o vreme, doar câteva zile în plus, și apoi se va întoarce acasă. Puternicul sentiment reciproc dintre mine și Tatiana, care s-a consolidat odată cu conviețuirea noastră din aceste zile, nu m-a ajutat să înțeleg pe deplin consecințele, inclusiv publice, rezultate din această aventură a noastră, care, repet, a fost convenită de comun acord.”

Faptul că farsa a fost pusă în aplicare timp de 11 zile agravează situația ambilor tineri. Procurorul care a coordonat ancheta privind dispariția, Massillimiano Carducci, îi va ancheta pe amândoi şi îi va pune sub acuzare, relatează La Repubblica. Acuzația principală se referă la faptul că au dat o alarmă falsă cu privire la dispariţia femeii, dar nu este exclus să li se adauge și alte acuzații, precum simularea unei infracțiuni sau complicitate.