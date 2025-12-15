Ultimii români care mai păcăleau turiştii cu „alba-neagra” în faţa Turnului Eiffel au fost arestați. Ar fi trimis în ţară 300.000 €

Membrii clanului de români își instalau mesele de joc pe aleile din apropierea Turnului Eiffel/ Sursa foto: Getty Images

Nouă români, suspectaţi că ar aparține ultimului clan care mai acţiona în zona Trocadero la Paris, au fost prezentaţi în fața instanței de judecată de la Paris, în Franţa, joi seară. Aceştia erau membrii ultimului clan care controla jocurile de „alba-neagra” afiliat organizației criminale românești „Scorpionii”.

13 persoane au fost arestate marți dimineață în timpul unei operațiuni de amploare la care au fost implicați aproximativ patruzeci de ofițeri de poliție. Dintre aceştia 9 români au ajuns în faţa judecătorilor, relatează Le Parisien.

Suspecții, inclusiv „Cartoke” , presupusul lider al bandei, au vârste cuprinse între 32 și 55 de ani. Patru persoane (dintre cele 13 arestate) au fost duse direct într-un centru de detenție administrativă, la fel ca și ceilalţi români găsiți în casele suspecților. Aceştia, chiar dacă se va descoperi că nu sunt implicați în anchetă, au primit interdicţie pe teritoriul francez. În timpul perchezițiilor din cadrul operaţiunii au fost confiscați peste 12.000 de euro.

Ancheta a început în octombrie 2024, când serviciul de poliție specializat în combaterea imigrației ilegale a încredințat Departamentului său de Criminalitate Organizată misiunea de a destructura această bandă. La acea vreme, familia B. își propunea să facă mulți bani. Odată cu apropierea Jocurilor Olimpice de la Paris, diversele grupuri specializate în jocul „alba-neagra” au fost supuse unor verificări atente ale poliției.

La Paris, mai ales în timpul verii, membrii își instalau mesele de joc pe aleile de pe Champ de Mars și în rondurile de flori de pe Trocadéro. Echipamentul, așezat în mijlocul mulțimii de turiști, era rudimentar: un covoraș, trei pahare de plastic și o bilă mică, iar pariul minim era de 50 de euro. Dacă jucătorul reușea să găsească bila sub cupă, primea dublul mizei sale.

Cel care conducea jocul „alba-neagra” îi atrăgea pe turiști, în timp ce complicii săi se prefăceau că joacă. Aceştia fie câștigau ușor o sumă mare, fie pierdeau, oricum încearcau doar să atragă clienții. În plus, de jur împrejur, alți complici, cu telefoanele mobile lipite de urechi, supravegheau situaţia pentru a vedea dacă soseşte poliţia. Dacă o victimă, pentru că, desigur, orice jucător adevărat pierde mai devreme sau mai târziu, se revolta, membrii bandei interveneau şi îl presau pe jucător să accepte situaţia.

Jocul de „alba-neagra”este o specialitate a clanului B. de ani de zile. Mai mulți membri sunt deja bine cunoscuți de autorități, iar escrocheria poate aduce până la aproximativ 2.000 de euro pe zi. Prin urmare, în octombrie 2024, ofițerii DCO au demarat o operațiune de supraveghere minuțioasă, inclusiv organizarea de puncte de control pentru a observa activitățile clanului.

Anchetatorii investighează acum modul în care o parte din profituri au fost transferate în România prin intermediul aplicațiilor MoneyGram și Rio. În perioada investigată, aceștia au estimat că aproximativ 300.000 de euro au fost trimiși în țară.