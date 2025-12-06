Cum se schimbă regulile de călătorie în Europa: controale mai dure la frontieră și sancțiuni pentru turiștii care se poartă urât

3 minute de citit Publicat la 23:45 06 Dec 2025 Modificat la 00:03 07 Dec 2025

Europa devine mai scumpă pentru turiști: taxe noi și mai puține opțiuni ieftine de cazare. sursa foto: Getty

2025 este anul în care țările europene au introdus controale mai dure la frontiere, au permis mai puține excese turistice, într-un efort de a echilibra relația complicată dintre localnici și milioanele de vizitatori care traversează continentul în fiecare sezon, scrie Euronews.

În acest sens, statele europene au introdus taxe noi, reguli noi și obligații suplimentare pentru cei care intră în UE. Totodată, destinațiile celebre – de la Veneția la San Sebastian – înăspresc normele de comportament pentru turiști. Iar pentru iubitorii sporturilor de iarnă, factura devine din ce în ce mai mare.

Adio, ștampilă în pașaport. Bun venit, amprente și scanări faciale

Din 12 octombrie 2025, UE a început implementarea noului sistem Entry/Exit System (EES). Până în aprilie 2026, toate frontierele externe Schengen vor funcționa cu verificări biometrice.

Pentru turiștii din afara Uniunii Europene, asta înseamnă că aceștia nu mai primesc ștampilă pe pașaport, trebuie să își dea amprentele și să fie fotografiați la intrarea în Schengen. Mai apoi, aceste date vor fi stocate în baze europene pentru a monitoriza depășirea perioadei de ședere și pentru a întări controalele de securitate.

Sistemul se aplică în toate țările UE, mai puțin Irlanda și Cipru, plus Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein.

Implementarea, însă, a fost cu hopuri. Lansarea pentru Portul Dover a fost amânată deja pentru 2026, ca să nu se blocheze traficul în perioada Crăciunului. Astfel că, până lucrurile se așază, turiștii ar trebui să se aștepte la întârzieri la unele puncte de frontieră.

ETIAS, amânat din nou

ETIAS – sistemul de autorizare online pentru turiștii scutiți de viză – trebuia să intre în funcțiune în 2025. Acum e mutat spre finalul lui 2026.

Va costa 20 de euro și va permite șederi de până la 90 de zile în 180 de zile. Autorizația este valabilă trei ani.

Regatul Unit introduce ETA din 2026

Marea Britanie va începe aplicarea strictă a sistemului său propriu, Electronic Travel Authorisation (ETA), din februarie 2026.

Turiștii din 85 de țări fără viză vor fi obligați să completeze cererea digitală (16 lire sterline), valabilă doi ani pentru vizite de până la șase luni.

Europa devine mai scumpă pentru turiști: taxe noi și mai puține opțiuni ieftine de cazare

În 2025, călătoriile în Europa s-au scumpit din toate direcțiile: inflație, taxe turistice în creștere și măsuri împotriva turismului de masă.

Orașe precum Paris și Barcelona limitează serios închirierile pe termen scurt, în încercarea de a diminua presiunea pe piața chiriilor. Rezultatul: mai puține locuințe disponibile pentru turiști la prețuri mici.

În același timp, mai multe țări au introdus sau mărit taxele turistice: Islanda, Spania, Norvegia, Marea Britanie. Veneția păstrează taxa de acces pentru vizitatorii de o zi.

Schimbarea de fond este următoarea: Europa vrea mai puțini turiști, dar mai „buni”. Un turism de calitate, care nu sufocă orașele și aduce venituri consistente.

Iar pentru schiori, povestea devine și mai dureroasă din punct de vedere financiar: în unele stațiuni din Elveția, Austria și Italia, skipass-urile sunt cu 40% mai scumpe decât în 2021, din cauza energiei și costurilor de întreținere.

Amenzi și interdicții pentru turiștii care exagerează

Europa a început să sancționeze comportamentele considerate deranjante sau indecente.

De exemplu, San Sebastian interzice fumatul pe plaje, Albufeira (Portugalia) amendează turiștii prea dezbrăcați pe străzi, în timp ce Palma (Spania) interzice bărcile de petrecere pentru a reduce zgomotul și a elibera portul.

Franța merge chiar mai departe: din toamnă, pasagerii care fac scandal în avion pot primi amenzi de până la 20.000 de euro și interdicții de îmbarcare pentru patru ani.

Drepturile pasagerilor: reformă promisă, blocată la lobby-ul companiilor aeriene

Europenii au sperat la reguli mai stricte împotriva taxelor abuzive ale companiilor low-cost: bagaje de cabină fără taxe suplimentare, compensații mai bune pentru întârzieri, protecție sporită.

Dar industria aviatică face presiuni puternice. O lege care ar îmbunătăți drepturile pasagerilor este blocată de 11 ani, iar companiile avertizează că orice schimbare ar mări tarifele de călătorie.

Mai mult, unele state membre au cerut limitarea drepturilor existente, ridicând compensarea pentru întârzieri de la trei la patru ore.

Negocierile rămân deschise în 2026.

Între timp, decizia Ryanair de a elimina cardurile de îmbarcare tipărite a stârnit îngrijorări. Autoritatea de aviație din Portugalia a avertizat compania că nu poate refuza pasagerii care vin cu bilete tipărite.