"Schengenul militar” a fost aprobat de Parlamentul European. Se asigură trecerea trupelor în 24 de ore dacă Rusia atacă NATO

Trupele NATO ar urma să fie mutate în ţările din Estul Europei. Foto: Profimedia Images

Parlamentul European a votat, miercuri, în favoarea unui ''spațiu Schengen militar'', prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe și echipament militar în Uniunea Europeană și prin modernizarea rețelelor feroviare și rutiere, a tunelurilor și podurilor, potirvit Agerpres.

Rezoluția votată de PE cere organizarea de exerciții comune periodice și a unor teste de stres pentru a identifica și înlătura obstacolele. În plus, eurodeputații vor ca Uniunea Europeană să urmeze exemplul NATO și să se asigure că trupe pentru reacție rapidă pot trece frontierele interne din UE în 72 de ore pe timp de pace și în 24 de ore în timpul unei situații de criză.

''Pentru a menține puterea și capacitatea Europei de a descuraja agresorii, este esențial să ne demonstrăm disponibilitatea de a acționa. Aceasta include a avea capacitate de a desfășura rapid trupe și echipament în interiorul UE. Depășirea obstacolelor administrative și dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare nu sunt un lux, ci o necesitate'', a declarat co-raportorul Petras Austrevicius.

Rezoluția a fost adoptată în plenul PE cu 493 de voturi pentru, 127 de voturi contra și 38 de abțineri.

Votul din Parlamentul European a avut loc după ce Comisia Europeană şi-a prezentat propunerea în noiembrie, concentrându-se pe ceea ce oficialii au numit „mobilitate militară” – capacitatea de a transporta soldaţi, muniţie şi echipamente rapid şi fără întârzieri birocratice.

Războiul lansat de Rusia contra Ucrainei a atras atenția asupra mobilității militare și a nevoii urgente de a facilita mișcarea transfrontalieră rapidă de trupe și echipamente în interiorul UE, afirmă eurodeputații.

Ei subliniază că mobilitatea militară este un element esențial pentru apărarea comună europeană, dar și pentru securitatea flancului estic al UE, în special pentru țările baltice și Polonia.

Bugetul pentru mobilitate militară a fost majorat

Rezoluția PE salută propunerea Comisiei Europene de majorare a bugetului alocat mobilității militare în următorul cadru financiar multianual 2028-2034 până la peste 17 miliarde de euro.

Eurodeputații le cer statelor membre UE să nu opereze tăieri în propunerea Comisiei Europene, așa cum au făcut în bugetul pentru 2021-2027, atunci când au redus cu 75% fondurile propuse. Modernizarea celor aproximativ 500 de obiective de infrastructură, în special poduri și tuneluri, ar necesita cel puțin 100 de miliarde de euro, adaugă membrii PE, care solicită executivului UE să simplifice procedurile pentru obținerea finanțării pentru proiecte cu dublă utilizare (civilă și militară).

Rezoluția PE remarcă faptul că, deși s-au înregistrat unele progrese semnificative pentru a consolida mobilitatea militară, încă există bariere administrative și financiare, precum și obstacole legate de infrastructură, ceea ce înseamnă că deplasarea echipamentului militar în interiorul UE poate dura uneori peste o lună.

Amintim faptul că, încă din iunie 2016, comandantul de atunci al trupelor americane din Europa, generalul Ben Hodges, avertiza că NATO nu poate desfăşura forţe importante în Europa de Est la fel de rapid ca Rusia, ceea ce reprezintă un dezavantaj major, şi cerea crearea unui spaţiu de liberă circulaţie militară la nivelul Alianţei, similar Spaţiului Schengen.

Ce prevede rezoluția votată de Parlamentul European

Membrii Parlamentului European le cer țărilor membre UE și Comisiei Europene să-și sporească investițiile în infrastructura de transport, în special de-a lungul celor patru coridoare ale mobilității militare din UE. De asemenea, ei vor să vadă aplicate mai multe soluții digitale și accelerate autorizațiile de deplasare transfrontalieră, prin intermediul unor ghișee unice.

Ei recomandă măsuri favorabile creării unui "spațiu Schengen area", consolidat de o echipă operativă pentru mobilitate militară și de un coordonator european pentru a eficientiza implementarea diferitelor inițiative, Comisia Europeană urmând să prezinte o ''foaie de parcurs''.

Parlamentul European accentuează că mobilitatea militară este o prioritate pentru cooperarea între UE și NATO și este esențială pentru a permite deplasarea forțelor armate pe timp de pace, criză sau război.

Potrivit co-raportorului Roberts Zile, ''în prezent există prea multe impedimente în calea mobilității militare care ar putea fi soluționate rapid fără multe fonduri''. ''Mobilitatea militară a devenit chiar mai urgentă în lumina războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei'', a spus Zile.

Rezoluția votată de PE vine după ce în presă au apărut detalii despre un plan de răspuns al Germaniei în caz că Rusia atacă NATO. OPLAN DEU (Planul Operațional Germania) prevede că armata germană trebuie să aibă o capacitate de deplasarea de până la 800.000 de soldați NATO prin teritoriul său.

Potrivit presei germane, cea mai mare preocupare a planificatorilor nu este numărul de tancuri sau soldați, ci dacă Germania își poate îndeplini propriul rol logistic. Deceniile de neglijență au lăsat cicatrici adânci: poduri și autostrăzi dărăpănate, linii de cale ferată supraîncărcate, porturi cu o singură conexiune cu interiorul țării.