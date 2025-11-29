Temeri în Germania după dezvăluirea planului de război cu Rusia: Sabotajele și infrastructura învechită amenință apărarea Europei

4 minute de citit Publicat la 00:46 29 Noi 2025 Modificat la 00:46 29 Noi 2025

Pregătirile implică o capacitate de deplasarea a până la 800.000 de soldați NATO. FOTO: Hepta

După ce detalii despre planul german de apărare pentru un potențial război cu Rusia a fost prezentat de WSJ, presa germană a oferit o perspectivă îngrijorătoare cu privire la limitările logistice care ar putea îngreuna apărarea Europei.

Potrivit Berliner Zeitung, premisa de bază a planului este clară: Alpii formând o barieră naturală, forțele mari ale NATO nu ar avea practic nicio alternativă decât să treacă prin Germania în caz de criză. Indiferent de locul în care escaladează un conflict, în Țările Baltice, în Polonia sau mai la sud, forțe semnificative ar trebui transportate pe flancul estic prin porturi, căi ferate și autostrăzi germane. Comandamentul Teritorial al Armatei Germane din Berlin este responsabil pentru dezvoltarea și actualizarea OPLAN DEU (Planul Operațional Germania).

Pregătirile implică o capacitate de deplasarea a până la 800.000 de soldați NATO prin teritoriul său, potrivit unui document al Armatei Germane de 1.200 de pagini.

OPLAN DEU, un plan de descurajare, nu de atac

Planul este formulat explicit nu ca un plan de atac, ci ca parte a unei strategii de descurajare. Scopul este de a preveni războiul prin capabilități de apărare credibile, asigurându-se că orice potențial agresor presupune că un atac asupra teritoriului NATO este fără speranță militară.

Potrivit presei germane, cea mai mare preocupare a planificatorilor nu este numărul de tancuri sau soldați, ci dacă Germania își poate îndeplini propriul rol logistic. Deceniile de neglijență au lăsat cicatrici adânci: poduri de autostradă dărăpănate, linii de cale ferată supraîncărcate, porturi cu o singură conexiune cu interiorul țării.

Un accident în portul Nordenham ilustrează această problema. În 2024, o navă de marfă a lovit un pod feroviar, aceasta fiind singura conexiune feroviară către port, care este considerat un punct central de transbordare pentru transporturile de muniții către Ucraina. La scurt timp după aceea, o altă navă a deteriorat un pod temporar de înlocuire. Nu au fost găsite dovezi de sabotaj. Cu toate acestea, potrivit Pentagonului, unele transporturi militare au trebuit să fie redirecționate prin Polonia. Acest blocaj logistic a fost văzut ca un semn de avertizare în cercurile NATO.

Investiții masive în infrastructură

Guvernul german planifică investiții masive în rețeaua feroviară și porturi, dintre care unele sunt desemnate explicit pentru „dublă utilizare”, adică aplicații militare. Cu toate acestea, potrivit Forțelor Armate Germane, multe dintre aceste extinderi vor dura ani de zile.

Raportul dezvăluie, de asemenea, măsura în care Forțele Armate Germane s-au bazat mult timp pe companii private pentru a implementa OPLAN DEU. Conform raportului, producătorul de arme Rheinmetall a construit o tabără de campanie pentru 500 de soldați în decurs de două săptămâni – completă cu containere de dormit, 48 de cabine de duș, cinci benzinării, o bucătărie de campanie, supraveghere cu drone și personal de securitate înarmat, verificat pentru o potențială influență rusească sau chineză. După șapte zile, tabăra a fost complet demontată. Un manager de la Rheinmetall a declarat că „construiau un oraș mic din nimic, doar pentru a-l face să dispară din nou după câteva zile”.

Raportul prezintă imaginea unei țări care, deși se reorganizează militar, rămâne legal și organizatoric într-o stare de pace, mai precizează presa germană.

Îngrijorări privind creșterea numărului de sabotaje

Numărul incidentelor de sabotaj împotriva infrastructurii a crescut semnificativ în ultimii ani. Autoritățile germane au înregistrat atacuri asupra cablurilor feroviare și a posturilor de semnalizare, iar anchetatorii dau vina pe serviciile de informații rusești în unele cazuri. Instanțele au condamnat, printre alții, un bărbat care ar fi plănuit atacuri asupra liniilor de cale ferată și a instalațiilor militare în numele Moscovei.

În același timp, autoritățile de securitate se confruntă cu limitări juridice și practice. Dronele Forțelor Armate Germane pot fi utilizate deasupra orașelor numai în condiții restricționate și trebuie să fie echipate cu lumini de poziție. Deși acest lucru servește siguranței zborului, complică, de exemplu, supravegherea sub acoperire a convoaielor de trupe în operațiunile militare.

Serviciile de informații, la rândul lor, ar încerca să protejeze infrastructura critică împotriva amenințărilor interne. Conform Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, anul trecut au fost efectuate aproape 10.000 de verificări ale antecedentelor angajaților operatorilor de instalații sensibile.

Oficial, OPLAN DEU adoptă o abordare „la nivel de stat”. Forțele Armate Germane, autoritățile federale și de stat, municipalitățile, companiile și organizațiile de ajutor vor colabora îndeaproape în caz de urgență.

Comandamentul Teritorial îl numește „primul plan cuprinzător de apărare de la sfârșitul Războiului Rece”, care a fost supus unui test de stres în noiembrie 2024 la cazarma Julius Leber cu aproximativ 200 de reprezentanți ai guvernelor federale și de stat. Rezultatele testului de stres și implicațiile concrete pentru populația civilă rămân în mare parte neclare.

Pregătirile accelerate au loc în contextul în care oficialii germani sugerează că Rusia ar putea să atace o țară NATO începând cu 2029, actele de sabotaj, spionaj și alte incidente fiind văzute ca potențiale semne de avertizare.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat recent pentru presa germană că Rusia “își construiește rapid arsenale în ciuda războiului din Ucraina”.