Rezoluție istorică în Parlamentul European pentru extinderea accesului la avort. Cum au votat europarlamentarii români

Europarlamentarii români au fost divizați la vot, dar majoritatea s-a pronunțat în favoarea rezoluției. FOTO Hepta

Parlamentul European a votat, miercuri, în favoarea unui fond UE pentru extinderea accesului la avort pentru femeile din întreg blocul comunitar, într-un scrutin istoric care a divizat aleșii europeni, potrivit POLITICO.

Europarlamentarii români au fost divizați la vot, dar majoritatea s-a pronunțat în favoarea rezoluției. Mai exact, 16 europarlamentari au votat pentru și 9 au votat împotrivă.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Parlamentului European, au votat pentru: Mircea Hava, Nicolae Ștefănuță, Maria Grapini, Gabriela Firea, Adina Vălean, Daniel Buda, Claudiu Manda, Andi Cristea, Vasile Dîncu, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Virgil-Daniel Popescu, Georgiana Teodorescu, Gheorghe Cârciu, Dan Barna, Ștefan Mușoiu.

Planul ar stabili un mecanism financiar voluntar, cu participare implicită, pentru a ajuta țările să ofere servicii de avort femeilor care nu au acces la acestea în propria țară și care aleg să călătorească într-una cu legi mai liberale. Cetățenii europeni au prezentat planul într-o petiție UE - prin intermediul grupului de campanie „Vocea mea, alegerea mea”.

Legislatorii de la Strasbourg au votat cu 358 de voturi pentru și 202 împotriva propunerii, iar 79 de europarlamentari s-au abținut.

„Acest vot este o victorie uriașă pentru fiecare femeie din Europa. UE a demonstrat în sfârșit că îngrijirea sănătății sexuale și reproductive este un drept fundamental al omului”, a declarat Abir Al-Sahlani de la grupul Renew după vot.

Al-Sahlani a depus rezoluția în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen.

„Această inițiativă arată ce este posibil atunci când cetățenii și instituțiile își unesc forțele. Despre asta este vorba în democrație.”

Voturile de la europarlamentarii PPE au fost decisive

Înainte de vot, mulți europarlamentari liberali și de stânga se temeau că majoritatea de dreapta va putea anula rezoluția și o va înlocui cu o versiune diluată. Cu toate acestea, cel mai mare grup al Parlamentului, Partidul Popular European conservator, a fost divizat - 71 de europarlamentari votând pentru și 68 împotrivă - permițând adoptarea rezoluției inițiale.

Nika Kovač, coordonatoarea campaniei de inițiativă cetățenească, a declarat pentru sursa citată că rezultatul a fost „total neașteptat, pentru că initial s-a crezut că grupul conservatorilor și cel al extremiștilor au făcut o înțelegere. Dar majoritatea tăcută este de partea drepturilor reproductive, ceea ce este un mesaj imens”, a spus ea.

„Încearcă să ne convingă că suntem divizați; suntem de fapt o comunitate unită”, a spus Kovač, adăugând că sprijinul pentru drepturile reproductive traversează spectrul politic.

Nu toată lumea este de acord. „Sunteți dezgustători”, a strigat europarlamentarul de extremă dreapta Alexander Jungbluth, din grupul Europa Națiunilor Suverane, îndreptându-se către europarlamentarii care sărbătoreau în afara hemiciclului alături de petiționari.

Inițiativa a divizat Parlamentul European

Subiectul a stârnit, de asemenea, discuții animate în plenul Parlamentului, marți seară. Europarlamentarii din grupuri de centru-dreapta și extremă-dreapta au depus texte contradictorii la rezoluția propusă de Al-Sahlani.

Susținătorii schemei au spus că aceasta ar contribui la reducerea avorturilor nesigure și la asigurarea unor drepturi egale pentru femeile din întreg blocul comunitar; cei care se opun acesteia, în mare parte din grupuri conservatoare, au respins-o ca fiind o instigare ideologică și o intervenție a UE în politica națională.

Comisarul pentru egalitate, Hadja Lahbib, a declarat marți seara europarlamentarilor că Comisia Europeană a evaluat că „acordarea de sprijin financiar pentru acțiunile statelor membre care promovează sănătatea ar putea intra sub incidența competenței de susținere a UE”.

„Orice propunere trebuie să respecte faptul că politica de sănătate și organizarea și furnizarea serviciilor de sănătate sunt competențe ale statelor membre”, a spus ea. Această inițiativă „nu urmărește să interfereze cu legile naționale privind avortul”, a adăugat ea.

Legile privind avortul variază foarte mult în Europa, de la interdicții aproape totale în Polonia și Malta până la reguli liberale în Olanda și Marea Britanie. Fondul ar putea schimba regulile jocului pentru miile de femei europene care călătoresc în fiecare an într-o altă țară a UE pentru a accesa îngrijiri pentru avort.