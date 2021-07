Statuile Reginei Victoria și Elisabetei a II-a au fost dărâmate în Canada, ca urmare a acuzațiilor de ucidere a unor copii indigeni

Protestatarii au aclamat în timp ce statuia de la legislatura din capitala Manitoba, Winnipeg, a fost răsturnată joi.

Mass-media locală spune că poliția a folosit un pistol paralizant pentru a aresta un bărbat la fața locului, dar protestul a fost în mare măsură pașnic.

Răsturnarea statuilor a venit de Ziua Canadei, o sărbătoare anuală la 1 iulie care marchează fondarea țării de către coloniile britanice în 1867.

Descoperirile recente ale mormintelor indigene canadiene nemarcate în școlile rezidențiale au determinat apeluri pentru anularea sărbătorilor naționale.

Guvernul britanic a condamnat răsturnarea celor două statui.

"Evident, condamnăm orice deteriorare a statuilor reginei", a spus un purtător de cuvânt.

„Gândurile noastre”, a adăugat purtătorul de cuvânt, „sunt împreună cu comunitatea indigenă a Canadei în urma acestor descoperiri tragice și urmărim aceste probleme îndeaproape și continuăm să colaborăm cu guvernul Canadei în problemele indigenilor”.

Peste 150.000 de copii indigeni canadieni au fost luați din sânul familiilor și forțați să frecventeze școlile în secolele XIX și XX, cu scopul de a-i asimila cu forța în societate.

Se estimează că 6.000 de copii au murit în timp ce frecventau aceste școli. Școlarii erau adesea găzduiți în instalații prost construite, încălzite prost și insalubre.

Municipalitățile din Canada au anulat sărbătorile, iar statuile figurilor implicate în întâmplările din școlile rezidențiale au fost vandalizate sau dărâmate.

În Winnipeg, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a onora victimele școlilor rezidențiale și a aduna sprijin pentru comunitățile indigene.

Un grup de protestatari au mers spre Legislatura din Manitoba ca parte a unei demonstrații împotriva morții copiilor indigeni canadieni la școlile rezidențiale.

Monarh al Marii Britanii, Canadei și altor teritorii din 1837 până la moartea sa în 1901, Regina Victoria a fost pe tron în timpul înființării confederației canadiene. Coroana britanică a negociat tratate cu primele națiuni indigene din Canada, iar guvernul a adoptat politica școlilor rezidențiale în timpul domniei sale.

