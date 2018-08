Steaua lui Donald Trump de pe Hollywood Walk of Fame va fi înlăturată 

Consiliul local al orașului West Hollywood a decis că va scoate steaua președintelui Donald Trump de pe Hollywood Walk of Fame, potrivit anunțului făcut de primarului orașului.

West Hollywood City council unanimously passes resolution asking the Hollywood Chamber of Commerce to remove the Donald Trump star on Hollywood Walk of Fame. #horcruxdestroyed #bellicose #belligerent #unAmericanvalues #MakeAmericaintoAmericaAgain

"Consiliul West Hollywood, în unanimitate, solicită Camerei de Comerț din Hollywood să elimine steaua lui Donald Trump de pe Hollywood Walk of Fame", a declarat miercuri seară primarul din West Hollywood, John Duran.

Decizia vine după ce steaua lui Trump a luat lovitură după lovitură, de când personalitatea TV a intrat în politică. Steaua a fost vandalizată în repetate rânduri, iar la data de 25 iulie, un bărbat cu o un ciocan a spart steaua. Ulterior, s-a predat poliției.

So this just happened again... somebody used a pick axe to destroy Donald Trump's star on the Walk of Fame. Still trying to learn more, but we know it's been vandalized multiple times, just never on this level. @NBCLA ?: Victor Park/Loudlabs pic.twitter.com/lzq7YrsSRV