Stormy Daniels, prima reacţie după ce Donald Trump a fost pus sub acuzare: ”Nu vreau să-mi vărs șampania”

Stormy Daniels, fosta actriță de filme pentru adulți din cauza căreia Donald Trump a fost pus sub acuzare, a reacționat după decizia luată de instanța judiciară din New York.

”Mulțumesc tuturor pentru susținere și dragoste! Am primit foarte multe mesaje la care nu pot răspunde... Și nici nu vreau să-mi vărs șampania. Comenzile de marfă/autografe #Teamstormy vin și ele!

Mulțumesc și pentru asta, dar acordați și câteva zile în plus pentru expedierea lor”, a transmis Stormy Daniels pe Twitter.

Thank you to everyone for your support and love! I have so many messages coming in that I can't respond...also don't want to spill my champagne ? #Teamstormy merch/autograph orders are pouring in, too! Thank you for that as well but allow a few extra days for shipment.