SUA expulzează 12 diplomați ai Rusiei la ONU, pe care îi acuză de spionaj

BBC, care citează surse diplomatice americane și ruse, arată că membrilor misiunii Rusiei la ONU li s-a cerut să părăsească Statele Unite pentru angajarea în activități incompatibile cu statutul diplomatic.

"Acei diplomați cărora li s-a cerut să părăsească Statele Unite au fost implicați în activități care nu erau în conformitate cu responsabilitățile și obligațiile lor de diplomați", a declarat Richard Mills, ambasadorul adjunct al SUA, în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, fără a da mai multe detalii.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia (foto), a declarat ziariștilor că diplomaților vizați de expulzare li s-a cerut să plece din SUA până pe 7 martie.

El a caracterizat explicațiile ambasadorului Mills drept "nesatisfăcătoare", arată CNN.

Misiunea diplomatică a SUA la Națiunile Unite a menționat, la rândul ei, că diplomații ruși expulzați sunt agenți de informații care au abuzat de privilegiul rezidenței în Statele Unite angajându-se în activități de spionaj "îndreptate împotriva siguranței naționale" americane.

Olivia Dalton, purtător de cuvânt al misiunii diplomatice americane, a arătat că decizia anunțată luni era "în lucru" de câteva luni.

The U.S. has informed the Russian Mission that we are beginning the process of expelling 12 intelligence operatives from the Russian Mission who have abused their privileges of residency in the U.S. by engaging in espionage activities that are adverse to our national security.