Surpriză la Eurovision 2023. Kate Middleton a apărut cântând la pian în finala concursului

Prințesa de Wales a avut o apariție surprinzătoare în secvența de deschidere a Marii Finale a Eurovision Song Contest 2023, unde a fost surprinsă în timp ce cânta la pian.

Videoclipul a fost difuzat în deschiderea concursului muzical, fiind o surpriză atât pentru public, cât și pentru concurenți.

Momentul a fost filmat la începutul acestei luni, în Crimson Drawing Room din Castelul Windsor.

În videoclip, Kate Middleton poartă o rochie albastră, piesa interpretată la pian fiind creată special pentru ea, de Joe Price și Kojo Samuel.

A #Eurovision surprise ?



A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool ? pic.twitter.com/y4WDuWvOvb