Ce aduc cu ei talibanii: o femeie de 21 de ani a fost executată pentru că purta haine mulate. Apelul ambasadei SUA din Kabul

În contextul ofensivei aparent de neoprit a militanților, și cei din generațiile mai tinere au ocazia să afle, direct de la sursă, cum va arăta viața de zi cu zi sub regulile islamiștilor.

France 24 redistribuie informația publicată de Frud Behzan, un jurnalist care acoperă informațiile despre Afganistan și Pakistan pentru Radio Europa Liberă / Radio Liberty.

"Aceștia sunt talibanii 'schimbați'. Au împușcat mortal o tânără de 21 de ani, pe nume Nazanin, în provincia Balkh, din nordul țării. Motivul? Se plimba pe afară fără să fie însoțită de un bărbat din familie și purta haine 'mulate', conform celor relatate presei de șeful poliției din Balkh", a scris jurnalistul pe contul său de Twitter.

