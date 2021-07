Un tânăr de 24 de ani a fost bătut până la moarte, pentru că era homosexual, în mijlocul unei străzi din Spania

Autoritățile analizează cazul unui tânăr din Spania care a fost bătut până la moarte pentru că era homosexual.

Prietenii lui Samuel Luiz, în vârstă de 24 de ani, au dat primul semnal de alarmă susținând că moartea sa a fost motivată de homofobie.

În urma acestui caz, s-au anunțat mai multe proteste ale grupurilor LGBTI din toată țara.

⚠️What is happening in Spain right now? ?? ?️‍? (Thread) #justiciaparasamuel pic.twitter.com/L0qPqXwswI