O tânără din SUA a descoperit că soțul o înșela cu mama sa: ”Inima îmi ieșea din piept”

Katherine, o tânără din SUA, a avut aflat că soțul său are o aventură cu mama ei. Femeia a descoperit că cei doi aveau o relație de câteva luni.

Sursa foto: Getty Images

Katherine a povestit că a simțit că ceva nu era în regulă și că relația dintre cei doi a căpătat un alt sens. A decis să nu-și asculte inima și să treacă cu vederea. Până într-o zi când tânăra l-a sunat pe soțul său și a auzit o voce care era asemănătoare cu cea a mamei sale.

Bărbatul lucra ca livrator de mâncare și voia să afle când se va întoarce acasă.

Tânăra a încercat să-l întrebe cu cine este și să-l convingă să spună adevărul, însă acesta i-a închis telefonul.

”Inima îmi ieșea din piept. Am încercat să-mi controlez respirația preț de câteva minute pentru a nu face un atac de panică, iar în acest timp am procesat cele întâmplate și am realizat că ceea ce simțeam era adevărat”, a povestit tânăra în cadrul unui clip postat pe rețelele sociale, notează The Sun.

Citește și: O tânără și-a tatuat numele iubitului pe frunte şi are şi un plan în caz că se despart: "Nu-mi vine să cred că am făcut-o"

”Acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi fost o fiică și o soție oribilă”

Ulterior, Katherine a descoperit că cei doi aveau o relație de patru luni.

”Aventura lor a durat aproximativ patru luni până când i-am prins în cele din urmă în flagrant”, a mai spus ea.

Sora tinerei a dezvăluit apoi, în mod șocant, că soțul lui Katherine trecuse mai devreme în acea seară să o ia pe mama lor, dar au implorat-o să nu spună nimic.

Imediat după ce a aflat de idilă, Katherine a plecat din casă împreună cu copiii ei. Mama acesteia a luat acest lucru ca pe o invitație de a se muta în casa familiei și de a continua relația cu ginerele ei.

”Au continuat să locuiască împreună până când i-am înmânat soțului meu actele de divorț și i-am spus că voi solicita custodia 100% a copiilor noștri. Soțul meu și mama mea conspirau cu privire la modul în care s-ar putea căsători”, a mai declarat tânăra.

Femeia a spus că, în cele din urmă, soțul ei „s-a plictisit” de mama ei și a dat-o afară din casă.

”S-a întors târându-se înapoi la tatăl meu, care a primit-o cu brațele deschise. Până în ziua de azi, părinții mei se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic niciodată”, a mărturisit femeia.

Ulterior, Katherine a primit și o explicație pentru situația în care s-a aflat.

”După spusele lor, acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi fost o fiică și o soție oribilă”, a mai declarat tânăra.