"Suntem foarte bine tratați!" O tânără a primit jobul de vis: câștigă mii de euro pe lună, nu plătește impozit pe salariu iar compania îi oferă cazare și asigurare medicală

De zece ani nu a mai plătit impozit pe salariu.

Sursa foto: Instagram / Alexandra Cosoff via ladbible.com

Presa britanică spune povestea Alexandrei Cosoff, de 33 de ani, care a scăpat de grija chiriilor mari, tipice țărilor din vestul Europei și Marii Britanii, în special.

Cosoff, care a lucrat ca make-up artist în trecut, s-a angajat însoțitoare de bord la compania aviatică Emirates și afirmă că viața ei s-a schimbat din acel moment.

Femeia povestește că și-a dorit, din copilărie, un astfel de job.

"Îmi amintesc că am văzut la televizor echipa însoțitoarelor de bord de la Emirates cu, pălăriile lor roșii și rujul roșu electrizant, și îmi spuneam: 'Wow, sunt atât de frumoase, vreau să fac asta!'".

Munca ei nu se limitează la servitul băuturilor și snacks-urilor în timpul zborului, pentru că, în prezent, multe companii aeriene cer personalului de bord să aibă cunoștințe de prim ajutor.

În plus, există problema pasagerilor turbulenți care, inevitabil, urcă uneori la bord și care trebuie "gestionați" în mod profesionist.

Însă jobul Alexandrei a venit la pachet cu multe avantaje: ea locuiește în prezent în Dubai și nu a mai plătit pentru cazare în ultimii 10 ani. De asemenea, nu a mai plătit impozit pe salariu.

"După angajare, am început la clasa economică timp de un an și jumătate, înainte de a fi promovată la clasa business și în echipa de evenimente de promovare. Am fost foarte norocoasă și am avut parte de cele mai uimitoare momente.

Cazarea ne este asigurată iar salariul este scutit de taxe. În plus, compania are grijă de alte aspecte, cum ar fi transportul și spălatul hainelor. Avem acoperire medicală și dentară completă. Suntem foarte bine tratați", a declarat ea pentru news.com.au, citat de Lad Bible

O însoțitoare de bord la clasa economică pe zborurile Emirates câștigă aproximativ 3.000 de dolari pe lună

"Locuiesc în propriul meu apartament. Poți primi o locuință pe care ți-o oferă compania sau poți opta pentru o indemnizație de cazare", a completat ea.

Salariul de bază la început de carieră în cadrul Emirates este echivalentul aproximativ 1.206,66 dolari, neimpozabili, la care se adaugă o indemnizație de zbor de circa 18 dolari pe oră.

Salariul mediu lunar pentru o slujbă precum cea a Alexandrei Cosoff ajunge la circa 2.800 de dolari, neimpozabili, la clasa economică.

Sursa citată notează că salariile sunt mai mari pentru însoțitorii de bord la clasa business.