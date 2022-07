Un tanc rusesc din Al Doilea Război Mondial cade spectaculos de pe platforma de tractare | "N-a vrut să fie trimis în Ucraina"

Într-un scurt clip, un tanc rusesc T-34 din perioada celui de-al Doilea Război Mondial urcă pe o platformă de tractare pentru a fi transportat către o destinație neprecizată.

La un moment dat, tancul deviază ușor, dar suficient pentru a depăși marginea platformei.

Imensul vehicul blindat cade în lateral, în stânga cadrului și se răstoarnă, oprindu-se pe turelă.

Imaginile nu sunt datate iar locul filmării nu este menționat, însă ironiile internauților abundă.

"Face pe mortul pentru a nu fi trimis în Ucraina", este mesajul de pe contul @DarthPutinKGB, care redistribuie clipul.

Alte comentarii, în aceeași notă, suspectează că bătrânul tanc a preferat să fie îngropat cu demnitate în pământul patriei-mamă în loc să ajungă o ruină ruginită în Ucraina sau că tanchistul a consumat prea multă vodcă.

Russian World War 2 era T-34 tank plays dead to avoid being sent to Ukraine. pic.twitter.com/19Ylq8zUxL