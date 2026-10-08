Țara din estul Africii cu cea mai puternică armată ar putea fi invadată de un stat vecin

2 minute de citit Publicat la 10:01 08 Oct 2026 Modificat la 10:01 08 Oct 2026

TPLF a preluat controlul aeroportului din regiunea Tigray. Foto: Profimedia Images

Luptele din regiunea Tigray a Etiopiei tocmai au căpătat o dimensiune mai complexă, după ce soldați din țara vecină Eritreea s-au alăturat Frontului de Eliberare a Poporului din Tigray (TPLF). Relațiile diplomatice dintre Etiopia și Eritreea s-au deteriorat rapid, Addis Abeba a închis ambasada de la Asmara și a expulzat diplomați eritreeni, relatează Africa Business Insider.

În conflictul din regiunea Tigray au fost implicate până acum armata Etiopiei și forțe regionale. Recent însă, soldați din Eritreea s-au alăturat Frontului de Eliberare a Poporului din Tigray (TPLF). Militarii au fost văzuți în regiunea nordică a Etiopiei, epicentrul războiului civil care face ravagii în țara africană de mai mulți ani.

În 2022, după doi ani de război brutal, Frontul de Eliberare a Poporului din Tigray (TPLF) și guvernul Etiopiei au ajuns la pace. Totuși, luptele au fost reluate în urmă cu două săptămâni și ambele părți se acuză reciproc că au încălcat prevederile acordului de pace de acum patru ani.

Tensiunile au escaladat și TPLF a preluat controlul aeroportului din regiunea Tigray, ceea ce a forțat Ethiopian Airlines, cea mai mare companie aeriană din Africa, să-și suspende operațiunile pe acest aeroport.

În același timp, TPLF a anunțat că s-a aliat cu alte șase grupări armate din Etiopia, cu scopul de a răsturna guvernul condus de Abiy.

O săptămână mai târziu, relațiile dintre Etiopia și Eritreea, care niciodată nu au fost tocmai cordiale, s-au înrăutățit. Etiopia și-a închis ambasada din Asmara și a expulzat 10 diplomați eritreeni din țară.

Ruptura diplomatică a survenit după informații privind explozii în Addis Abeba, capitala Etiopiei și sediul Uniunii Africane.

Tensiunile au implicat și Egiptul și Sudanul. Addis Abeba a acuzat ambele țări, alături de Eritreea, că sprijină coaliția de opoziție, din care face parte Frontul de Eliberare a Poporului din Tigray. Etiopia crede că Eitreea, Egipt și Sudan sprijină TPLF, o acuzație pe care toate cele trei țări o resping.

Totuși, conform BBC, forțele militare eritreene, care au fost anterior aliate cu guvernul etiopian în timpul conflictului din Tigray din 2020, au reintrat recent pe teritoriul Etiopiei.

Informația provine de la mai multe surse care au relatat despre prezența unor soldați eritreeni din orașul de frontieră Zalambessa până în zona centrală a Tigrayului.

„Am văzut aproximativ 40 de camioane care transportau soldați. Convoiul se deplasa spre sud”, a declarat pentru BBC Tigrinya un locuitor din Adigrat, care a solicitat anonimatul din motive de securitate.

Un alt localnic a spus că a văzut deplasări mari de trupe militare, inițial pe timpul nopții: „Am văzut camioane cu numere de înmatriculare eritreene trecând prin oraș.În această dimineață am văzut aproximativ 20-30 de camioane de mari dimensiuni îndreptându-se spre Edaga Hamus.”

Războiul din regiunea Tigray a început în noiembrie 2020 după ce tensiunile dintre guvernul Etiopiei și Frontul de Eliberare a Poporului din Tigray (TPLF) au escaladat în lupte deschise.

Conflictul a atras rapid și alte forțe, inclusiv trupe din Eritreea și din regiunea Amhara din Etiopia.

Luptele s-au extins în Tigray și în zonele învecinate, forțând milioane de oameni să-și părăsească locuințele și perturbând accesul la alimente, servicii medicale și alte servicii de bază.

Războiul a avut la origine un conflict politic care se amplifica încă de la venirea la putere a premierului Abiy Ahmed, în 2018. TPLF a jucat un rol important în politica din Etiopia timp de decenii, dar influența sa a fost redusă în timpul guvernării lui Abiy.

La 2 noiembrie 2022, cele două părți au semnat Acordul de la Pretoria, care a pus capăt principalelor lupte și a stabilit un cadru pentru dezarmare și restabilirea autorității federale în Tigray. Pacea pare că a durat patru ani.