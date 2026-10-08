Țara din vecinătate care a ales o președintă al cărei nume este interzis de CNA în România

2 minute de citit Publicat la 11:50 08 Oct 2026 Modificat la 12:08 08 Oct 2026

Shiroka Pula a fost recent președintă a Academiei de Științe și Arte din Kosovo. Ea este a treia femeie care ocupă funcția supremă în statul kosovar. Foto: Profimedia Images

Parlamentarii din Kosovo au ales un nou președinte după o ședință-maraton care se întins până târziu în noapte și după îndelungi negocieri – noua președintă a țării va fi Justina Shiroka Pula, economistă și academiciană, relatează Euronews. Alegerea Justinei Shiroka Pula s-a produs cu puțin timp înainte de expirarea unui termen constituțional care ar fi forțat alegeri anticipate în Kosovo.

Scrutinul parlamentar în care a fost aleasă noua președintă a fost un moment deosebit de semnificativ, în condițiile în care micuța țară balcanică trece printr-o criză politică intensă și printr-un blocaj legislativ care durează deja de peste un an și jumătate.

Chiar înainte ca Shiroka Pula să fie aleasă, parlamentarii au aprobat și o lege care limitează puterile unui tribunal special de la Haga, stabilit pentru a investiga și urmări penal crimele de război comise de Armata Eliberării Kosovo în timpul războiului de independență dintre 1998 și 1999.

În timpul sesiunii extraordinare din Parlamentul de la Priștina, Shiroka Pula a reușit să obțină 81 de voturi din 120.

La ieșirea din sediul parlamentului kosovar, mii de protestatari s-au adunat pentru a cere legislativului să limiteze puterile tribunalului de crime de război.

Cine este noua președintă a Kosovo

Shiroka Pula a fost recent președintă a Academiei de Științe și Arte din Kosovo. Ea este a treia femeie care ocupă funcția supremă în statul kosovar. Kosovo și-a declarat unilateral independența față de Serbia în 2008 și este recunoscut ca stat doar parțial la nivel internațional. România nu recunoaște statul kosovar și consideră că provincia aparține în continuare Serbiei.

Shiroka Pula a fost agreată drept candidat de ultim moment într-un compromis între partidul de guvernământ Vetevendosje (stânga) și cel mai mare partid de opoziție, Partidul Democrat al Kosovo (dreapta).

Președintele Kosovo joacă un rol important în politica externă a țării și este comandantul-șef al forțelor de securitate. Aprobă, de asemenea, legi votate în parlament.

Una dintre primele responsabilități ale Justinei Shiroka Pula va fi să promulge legea care stabilește reducerea puterilor tribunalului din Haga.

Shiroka Pula a spus, în discursul ei inaugural că acceptă numirea cu „mare onoare și deplină responsabilitate”.

„Acest mandat nu aparține unei singure persoane, aparține cetățenilor noștri, instituțiilor noastre și statului pentru care multe generații s-au sacrificat”.

Alegerea lui Shiroka Pula a avut loc după mai bine de două săptămâni de proteste declanșate de verdictul instanței cu sediul la Haga, care i-a condamnat pentru crime de război pe patru dintre foștii lideri ai rebelilor din Kosovo, printre care și fostul președinte al țării, Hashim Thaci.

Instanța i-a condamnat la pedepse cuprinse între 13 și 25 de ani de închisoare.

Mulți kosovari consideră verdictele nedrepte, deoarece Armata de Eliberare a Kosovo (UCK), printre ai cărei lideri s-a numărat Thaci înainte de a intra în politică, a luptat împotriva represiunii sârbe. Aceștia se tem că hotărârea instanței va păta imaginea luptei pentru independența Kosovo.

Peste 13.000 de persoane, majoritatea etnici albanezi, au fost ucise în timpul conflictului din Kosovo, iar aproximativ un milion de kosovari de etnie albaneză au fost alungați din casele lor în timpul luptelor.