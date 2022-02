Tatian Ionel Voinea, românul stabilit în Ucraina care a săpat buncăre pentru a se putea adăposti de bombe

Nici magazinele nu sunt deschise, tocmai de aceea şi-a făcut provizii de mâncare pentru următoarele trei luni.

În exclusivitate pentru Antena 3, românul stabilit în Ucrana, a mărturisit că nu ştie însă ce va face după ce hrana se va termina, iar războiul va continua.

De asemenea, Tatian Ionel Voinea, a povestit momentele de groază pe care le-a trăit în momentul în care au început bombardamentele.

"A început la ora 2 noaptea. Pe la 5 am auzit bubuituri care au ţinut până la ora 8. Vecinii sunt foarte speriaţi. Foarte mulţi au plecat spre graniţa cu România, cei care au avut maşini. Ceilalţi care nu avem, stăm aici, că nu avem ce să facem. Autobuzele nu merg, nu circulă în nicio direcţie. Am mers la o pădure aici aproape şi am început să facem un fel de buncăre, unde să ne ascundem în caz că vine în partea asta, spre noi. Am săpat nişte gropi, undeva la doi metri şi jumătate adâncime, şi lugime, undeva la 12 metri. Am tăiat copaci şi am crengi de copac deasupra, ca să acoperim.

Astăzi am făcut trei buncăre, am pregătit şi beciul. Noi avem un beci aici, la casă, dar nu ajunge la câţi oameni suntem în familie. Magazinele sunt închise, nu avem de unde să ne facem provizii. Pâinile la facem la cuptor, însă în beci avem legume, fructe. La familia numeroasă pe care o avem, vor ajunge undeva la trei luni. Mai departe nu ştim ce să facem. Doar trei posturi de televiziuni mai lucrează. În timp ce tata se uita la ştiri, deodată s-a auzit bum şi gata, s-a închis acel canal", a povestit românul, vineri, în exclusivitate la Antena 3.