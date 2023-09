The New York Times: O rachetă lansată de Ucraina cu un sistem Buk a provocat măcelul de la Kosteantînivka, în care au fost uciși 17 oameni

O explozie devastatoare produsă luna aceasta într-o piață aglomerată din orașul Kosteantînivka (Kostiantynivka), în estul Ucrainei, a fost provocată de o rachetă lansată de forțele Kievului.

Sursa foto: hepta / Abaca Press / Madiyevskyy Vyacheslav/Ukrinform

Informația este publicată de cotidianul american The New York Times și preluată de alte titluri din presa internațională.

La momentul respectiv, Ucraina a acuzat Rusia pentru explozia de la Kosteantînivka.

"Dovezile colectate și analizate de New York Times, inclusiv fragmente de rachetă, imagini din satelit, relatări ale martorilor și postări pe rețelele de socializare, sugerează cu tărie faptul că lovitura catastrofală a fost rezultatul unei rachete defecte a apărării antiaeriene ucrainene, lansată de un sistem Buk", a relatat The New York Times, citat de Reuters.

Ziarul american citează experți în domeniul apărării antiaeriene care au declarat că rachete precum cea care a lovit Kosteantînivka pot devia de la curs dintr-o varietate de motive, inclusiv o defecțiune electronică sau faptul că unul dintre ampenajele de ghidare se deteriorează în timpul lansării.

The New York Times a relatat că imaginile recuperate de pe camerele de supraveghere arată că racheta a zburat spre Kosteantînivka din direcția teritoriului controlat de Ucraina, nu din spatele liniilor rusești.

New York Times a citat, de asemenea, dovezi care arată că, înainte cu câteva minute de catastrofă, armata ucraineană a lansat din orașul Drujkivka, situat la 16 km nord-vest de Kosteantînivka, două rachete sol-aer spre linia frontului rusesc.

The New York Times: Ucraina a lansat două rachete spre frontul rusesc la momentul tragediei de la Kosteantînivka

Publicația a intervievat doi martori care au declarat că au văzut rachetele lansate în direcția liniei de front rusești în jurul orei la care s-a produs explozia. Unul dintre martori au spus că rachetele au zburat către Kosteantînivka.

În plus, potrivit materialului din The New York Times, măsurătorile craterelor provocate de explozie și fragmentele găsite la fața locului corespund rachetei 9M38, care este lansată de sistemul antiaerian mobil Buk.

Sistemul Buk este folosit atât de Ucraina, cât și de Rusia.

Reuters menționează că nu a putut verifica în mod independent relatarea din The New York Times. Contactat de Reuters, un consilier prezidențial ucrainean nu a răspuns imediat la solicitările de comentarii ale agenției de presă internaționale.

La rândul său, The New York Times a citat un purtător de cuvânt al forțelor armate ucrainene, care a declarat că serviciul de securitate al țării investighează incidentul și că, în conformitate cu legislația națională, nu poate face alte comentarii.

Foto: Piața din Koteantînivka după explozia din 6 septembrie 2023