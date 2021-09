The Rolling Stones au susținut primul concert live după moartea bateritului Charlie Watts, la 80 de ani. Șeful Moderna, prezent la eveniment

"O noapte tristă, pentru că este primul turneu în 59 de ani fără Charlie Watts", a spus solistul Mick Jagger la începutul concertului, care s-a desfășurat pe Massachusetts Gillette Stadium, în fața unui public de aproximativ 300 de persoane.

Reprezentația i-a fost dedicată lui Watts.

"Charlie ne lipsește atât de mult. Ne lipsește în trupă și ne lipsește ca prieten, pe scenă și dincolo de ea. Avem atâtea amintiri cu Charlie și sunt sigur că aveți și voi, dacă ne-ați mai văzut. Și sper să vă aduceți aminte de el așa cum o facem și noi", a continuat el.

Jagger a luat o gură de bere pe scenă în memoria celui dispărut iar chitaristul Ronnie Wood a declarat la microfon: "Charlie, ne rugăm și cântăm pentru tine!"

În locul lui Watts, la tobe a evoluat Steve Jordan, un muzician care a colaborat cu trupa încă din anii '80.

Jordan era "rezervă" pentru Watts, înainte de moartea acestuia, în perspectiva turneului american.

Concertul The Rolling Stones, eveniment privat și doar pentru vaccinați

După dispariția lui Watts, membrii Rolling Stones sunt Mick Jagger, voce, 78 de ani, Keith Richards, 77 de ani, chitară, și and Ronnie Wood, 74 ani, chitară și chitară bass.

BBC amintește că membrii trupei, aflați în Boston pentru repetiții, n-au putut participa, din cauza restricțiilor pandemice, la funeraliile lui Watts, desfășurate în Anglia la începutul acestei luni.

În schimb, ei i-au adus un tribut în intervenții online.

La concertul desfășurat luni accesul a fost doar pe bază de invitație.

Trupa a cântat 15 piese, între care "clasicele" Let's spend the night together și Satisfaction, dar și single-ul din 2020, Living in a ghost town, interpretat prima dată live.

Evenimentul a fost organizat de Robert Kraft, proprietarul echipei de fotbal american The New Englad Patriots, care evoluează în mod obișnuit pe stadionul din Massachusetts.

Între invitați s-au numărat guvernatorul statului, Charlie Baker, dar și directorul companiei farmaceutice Moderna.

Toți participanții au fost obligați să prezinte dovada că sunt vaccinați.

