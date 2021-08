Charlie Watts, toboșarul legendarei trupe Rolling Stones, a murit la vârsta de 80 de ani

"Cu o tristețe imensă anunțăm moartea iubitului nostru Charlie Watts. A murit pașnic într-un spital londonez mai devreme, înconjurat de familia sa", a spus purtătorul de cuvânt.

„Charlie a fost un soț, tată și bunic prețuit și, de asemenea, ca membru al The Rolling Stones, unul dintre cei mai mari bateriști din generația sa", a continuat accesta

Născut la Londra în 1941, Watts a început să cânte la tobe în cluburile londoneze de blues la începutul anilor 1960, înainte de a fi de acord să-și unească forțele cu Brian Jones, Mick Jagger și Keith Richards în grupul lor incipient, Rolling Stones, în ianuarie 1963.

Găsind succesul inițial în Marea Britanie și Statele Unite cu coveruri, grupul a obținut faima la nivel mondial cu hit-uri scrise de Jagger-Richards, inclusiv „(I Can't Get No) Satisfaction”, „Get Off of My Cloud” și „Paint It, Black” . Cel mai cunoscut album al prupei rămâne „Aftermath”.

