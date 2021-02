Tiger Woods, implicat într-un grav accident de circulație

Accidentul de mașină s-a produs, marți, în regiunea Los Angeles. Salvatorii au solicitat ajutorul echipei de descarcerare pentru a-l scoate pe Tiger Woods din autoturismul răsturnat în afara autostrăzii.

Tiger Woods era singur în mașină. Poliția a început o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul, potrivit CNN.

Woods urma să participe la un turneu de golf. De altfel, în imaginile transmise de CNN se observă bagajele legendei golfului în afara mașinii avariate. El a mai fost implicat într-un accident de circulație în Florida.

Hoping Tiger Woods is ok having been cut free from a car crash this morning and taken to hospital. #TigerWoods pic.twitter.com/pmusnGdSg1