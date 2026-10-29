Trei zile de doliu național în Spania după accidentul feroviar cu 68 de morți. Protest violent în Madrid, la Ministerul Transporturilor

2 minute de citit Publicat la 07:42 29 Oct 2026 Modificat la 07:42 29 Oct 2026

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Urda, provincia Toledo, Spania, 28 octombrie 2027. Sursa foto: Agerpres Foto

Spania a declarat trei zile de doliu național după ce cel puțin 68 de oameni au murit și alte zeci au fost răniți într-unul dintre cele mai grave accidente feroviare din Europa din ultimele decenii. Echipele de salvare au lucrat toată noaptea, la lumina reflectoarelor, pentru a tăia vagoanele și a scoate victimele. Multe dintre persoanele decedate nu au fost încă identificate, scrie BBC. În timpul nopții, aproximativ 1.500 de oameni s-au adunat în fața Ministerului Transporturilor din Madrid, potrivit televiziunii TVE. Majoritatea cereau demisia lui Sánchez și a lui Puente. Poliția a folosit gaze lacrimogene după ce protestatarii au aruncat cu sticle și torțe.

Accidentul s-a produs miercuri dimineață, când un tren care mergea de la Madrid spre Sevilla a lovit un alt tren oprit pe linie. Autoritățile au deschis o anchetă.

Premierul Pedro Sánchez a spus că "toată Spania este în doliu" și că "durerea este imensă" pentru familiile afectate.

Sute de salvatori au fost trimiși la fața locului, iar drone și elicoptere au fost folosite pentru căutarea victimelor și îndepărtarea resturilor, potrivit Ministerului de Interne.

Trenul oprit aparținea companiei private Iryo și avea 147 de pasageri. Acesta staționa din cauza unei defecțiuni a sistemului informatic, a explicat ministrul Transporturilor, Óscar Puente.

Ministrul a precizat că, atunci când sistemul se defectează, controlul este preluat de un centru de dispecerat din Madrid. Acesta a luat însă decizia "inexplicabilă" de a le permite trenurilor să plece din nou, fără limită de viteză.

Înregistrările audio dintre dispeceri și mecanici arată că un tren de mare viteză a primit acordul să plece, deși în fața lui se afla un alt tren blocat.

Iryo a declarat că trenul său a fost lovit din spate de o garnitură a companiei de stat Renfe, care avea la bord 397 de pasageri. În urma impactului, mai multe vagoane au căzut pe un taluz.

Martorii au văzut oameni care plângeau și sângerau, pasageri prinși în scaune și fum în vagoane, dintre care unul a luat foc.

Sánchez a spus că este "inacceptabil" ca Spania să aibă două accidente feroviare grave în același an. În ianuarie, 46 de oameni au murit într-un accident lângă Córdoba, pe aceeași linie, dar mult mai la sud.

Majoritatea partidelor și-au oprit campania pentru alegerile care urmează.

Singura excepție a fost partidul de extremă dreapta Vox. Liderul său, Santiago Abascal, a spus că nu va accepta ca doliul să fie folosit pentru a opri criticile la adresa infrastructurii feroviare.

În timpul nopții, aproximativ 1.500 de oameni s-au adunat în fața Ministerului Transporturilor din Madrid, potrivit televiziunii TVE. Majoritatea cereau demisia lui Sánchez și a lui Puente. Poliția a folosit gaze lacrimogene după ce protestatarii au aruncat cu sticle și torțe. Nu au existat răniți sau arestări.

Mecanicii de locomotivă vor intra joi în grevă, așa cum era planificat. Sindicatul Semaf spune că protestul are loc "pentru siguranța feroviară".

Liderul opoziției, Alberto Núñez Feijóo, de la Partidul Popular, a declarat că "Spania are dreptul să știe ce se întâmplă cu infrastructura sa".

Miercuri seara, multe familii încă încercau să afle vești despre rudele aflate în cele două trenuri. Garda Civilă a deschis birouri la Madrid, Toledo, Sevilla și Córdoba pentru a primi sesizări despre persoanele dispărute.

Pe rețeaua X, Garda Civilă a anunțat că prioritatea este identificarea celor dispăruți și recoltarea probelor ADN pentru a le găsi familiile.

La Toledo, aproape de locul accidentului, localnicii au ținut un minut de reculegere în memoria victimelor.

La Bruxelles, steagurile Uniunii Europene au fost coborâte în bernă, ca semn de solidaritate cu Spania.

Este cel mai grav accident feroviar din Spania din 2013, când 80 de oameni au murit lângă Santiago de Compostela, în nord-vestul țării.