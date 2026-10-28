Ce s-a întâmplat cu 23 de minute înainte de tragedia feroviară din Spania. Decizia „inexplicabilă” care a dus la impactul fatal

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Urda, provincia Toledo, Spania, 28 octombrie 2027. Sursa foto: Agerpres Foto

Accidentul feroviar din Spania, în care cel puțin 68 de oameni au murit miercuri, ar fi fost provocat de o decizie „inexplicabilă” luată de centrul de control al traficului feroviar, după defectarea unui sistem de siguranță. Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, a explicat că unul dintre trenuri a primit permisiunea să repornească, fără restricții de viteză, deși pe aceeași linie se afla un alt tren oprit. Cele două garnituri s-au ciocnit violent câteva minute mai târziu, relatează AP.

Ministrul a precizat că mecanicii de locomotivă nu sunt vinovați pentru producerea accidentului și că anchetatorii încearcă acum să stabilească toate împrejurările în care a fost luată decizia de reluare a circulației.

Cum s-a produs accidentul feroviar din Spania

Potrivit explicațiilor oferite de Óscar Puente, problemele au început miercuri dimineață, la ora 8:30, când o defecțiune informatică a scos din funcțiune sistemul de siguranță pe un tronson feroviar de 63 de kilometri.

În urma defecțiunii, trenurile aflate pe acea porțiune au fost oprite automat. Printre ele se numărau un tren al companiei de stat RENFE și unul al operatorului privat IRYO, ambele circulând pe ruta Madrid-Sevilla.

La aproximativ șase minute după oprire, centrul de control a autorizat trenul RENFE să își continue călătoria, fără să îi impună o limită de viteză, deși trenul IRYO se afla în continuare pe șine.

Ministrul Transporturilor a explicat că decizia este greu de înțeles, deoarece pe acea linie exista încă un semnal de oprire. În aceste condiții, trenul RENFE nu ar fi trebuit să primească permisiunea să repornească sau, cel puțin, ar fi trebuit să circule cu viteză redusă.

La ora 8:53, după ce a parcurs aproximativ 25 de kilometri de la reluarea călătoriei, trenul RENFE a lovit din spate garnitura IRYO, care era staționată în apropierea localității Urda, din provincia Toledo.

Impactul a fost atât de violent încât două vagoane ale trenului lovit au deraiat, iar unul dintre ele a fost distrus aproape complet.

Óscar Puente a precizat că viteza exactă a trenului RENFE în momentul impactului nu a fost încă stabilită. Acesta ar fi putut circula însă cu până la 200 de kilometri pe oră, viteza permisă pe tronsonul respectiv.

„Nu atribui responsabilitatea nimănui, doar prezint faptele”, a declarat ministrul spaniol al Transporturilor.

Cel puțin 68 de morți și zeci de răniți

Accidentul s-a produs între localitățile Urda și Los Yébenes, într-o zonă rurală din provincia Toledo.

Potrivit autorităților regionale din Castilla-La Mancha, cel puțin 68 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 58 au avut nevoie de îngrijiri medicale în spital.

În trenul RENFE se aflau 397 de pasageri, iar în cel al companiei IRYO călătoreau 147 de persoane.

Echipele de intervenție au continuat să caute supraviețuitori și victime printre resturile vagoanelor distruse. La operațiunile de salvare au participat pompieri, polițiști, echipaje medicale și militari.

Circulația feroviară a fost suspendată între Madrid, Ciudad Real și Andaluzia.

Tragedia este al doilea accident feroviar grav produs în Spania de la începutul anului. În ianuarie, 46 de persoane au murit după ce un tren IRYO a deraiat și s-a ciocnit cu un tren RENFE care circula din sens opus, în sudul țării.

Cele două accidente au ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța rețelei feroviare de mare viteză din Spania, una dintre cele mai extinse din lume.