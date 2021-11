Două trenuri s-au ciocnit în sud vestul Mara Britanie. Mai multe persoane au fost rănite

Accidentul feroviar a avut loc la intrarea într-un tunel, în apropiere de London Road și a implicat două trenuri operate de South Western Railway și Great Western service.

Cel puţin 12 oameni au fost răniţi, potrivit presei britanice, iar unul dintre mecanici ar fi rămas blocat în cabina locomotivei.

La locul incidentului au intervenit rapid 50 de pompieri, ambulanțe și trei elicoptere. Se pare că incidentul ar fi avut loc după ce unul dintre trenuri a lovit un obiect.

Ultimul vagon a deraiat și la scurt timp trenul a fost lovit de cealaltă garnitură, pentru că în urma incidentului, s-a defectat sistemul de semnalizare.

„Mai multe persoane au fost rănite dar, din fericire, nimeni nu a murit”, a declarat poliţia britanică.

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, nici unul dintre răniți nu este în stare gravă.

BBCBreakfast: "What was it that caused that train to derail in the first place?"



Reporter Andrew Plant tells #BBCBreakfast an investigation is underway after 17 people were taken to hospital when trains collided in Salisbury.https://t.co/KJrJRMZEBp pic.twitter.com/aw4EJA6Euz