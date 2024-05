A murit Brian McCardie, celebrul actor din Line Of Duty. Avea 59 de ani

Actorul de la Line Of Duty, Brian McCardie, a murit subit, acasă, la vârsta de 59 de ani.

Tragicul anunț a fost confirmat de familia sa.

"Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Brian James McCardie, fiu iubit, frate, unchi și prieten drag pentru atât de mulți. Brian a murit brusc acasă, duminică, 28 aprilie. Un actor minunat și pasionat pe scenă și pe ecran, Brian și-a iubit munca și a atins multe vieți și a plecat mult prea devreme”, a scris sora lui pe X.

Ea a mai spus că aranjamentele funerare vor fi anunțate în zilele următoare. Nu a fost anunțată cauza morții.

Cine este Brian McCardie

Brian McCardie este un actor scoțian cunoscut pentru diversitatea sa de roluri în teatru, film și televiziune. Unul dintre rolurile sale notabile este cel din seria britanică "Line of Duty", în care a interpretat personajul Michael Farmer în sezoanele 3 și 4.

McCardie a avut o carieră prolifică în actorie, apărând într-o gamă largă de producții, inclusiv filme și seriale TV. Pe lângă "Line of Duty", el a jucat în filme precum "Rob Roy", "Speed 2: Cruise Control", "The Ghost and the Darkness", și "The Legend of Barney Thomson". De asemenea, a apărut în seriale TV precum "Outlander", "Taggart", "Doctors", și "Luther".

McCardie este recunoscut pentru talentul său în a interpreta personaje variate și pentru abilitatea sa de a aduce profunzime și autenticitate rolurilor pe care le joacă.