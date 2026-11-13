Trump a cumpărat acțiuni Nvidia, apoi a luat o decizie care a avantajat compania. Tranzacțiile care ridică semne de întrebare

3 minute de citit Publicat la 22:31 13 Noi 2026 Modificat la 22:31 13 Noi 2026

Jensen Huang și Donald Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump a cumpărat acțiuni Nvidia de milioane de dolari în timp ce administrația sa lua decizii care avantajau compania americană, în special în privința exporturilor de cipuri către China. O analiză a organizației anticorupție DeKleptocracy arată că președintele SUA a investit în Nvidia inclusiv cu câteva zile înainte de a elimina o restricție care limita vânzarea celor mai avansate cipuri americane pe piața chineză, relatează The Guardian.

În mai 2025, administrația Trump a anulat o regulă introdusă în timpul mandatului lui Joe Biden, prin care Statele Unite încercau să împiedice exportul celor mai performante cipuri pentru inteligență artificială către China. Scopul era protejarea industriei americane, dar și limitarea riscului ca Beijingul să dezvolte o tehnologie AI mai avansată decât cea a americanilor.

Cu câteva zile înainte de această decizie, Trump cumpărase acțiuni Nvidia în valoare cuprinsă între un milion și cinci milioane de dolari, potrivit declarațiilor sale financiare publice, analizate de DeKleptocracy.

Președintele american investise în aceeași perioadă și în alte companii importante de tehnologie, printre care Apple, Meta și Microsoft.

Acțiunile Nvidia au crescut după decizia lui Trump

Eliminarea restricțiilor a reprezentat o veste bună pentru Nvidia, deoarece China a fost mult timp una dintre cele mai importante piețe ale companiei. Între 2010 și 2022, aproximativ un sfert din vânzările producătorului de cipuri au provenit din China.

După ce Trump a anunțat că renunță la regula introdusă de Biden, acțiunile Nvidia au crescut. Președintele american cumpărase deja titluri ale companiei cu puțin timp înainte.

Câteva luni mai târziu, în decembrie 2025, Trump a anunțat că Nvidia va putea vinde Chinei cipurile H200, unele dintre cele mai performante produse ale sale. Decizia a primit aprobarea Departamentului Comerțului în ianuarie 2026.

Măsura a stârnit controverse în Statele Unite. Potrivit experților, cipurile H200 erau de șase ori mai performante decât cele disponibile în China la acel moment, iar vânzarea lor risca să ajute Beijingul să recupereze diferența tehnologică față de americani.

Consiliul pentru Relații Externe (Council on Foreign Relations) a avertizat că aceste cipuri ar putea accelera considerabil dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială a Chinei.

Și de această dată, Trump a cumpărat acțiuni Nvidia în perioada în care era luată decizia. Declarațiile sale financiare arată că, în zilele de după anunțul din decembrie, a făcut cel puțin trei achiziții, fiecare în valoare de 250.001 până la 500.000 de dolari.

Acestea se numără printre cele mai mari achiziții de acțiuni Nvidia făcute de Trump, deși analiza arată că președintele a realizat zeci de tranzacții cu titlurile companiei de la revenirea sa la Casa Albă.

Organizația DeKleptocracy ridică întrebări cu privire la posibilitatea ca interesele financiare ale lui Trump să fi influențat politica americană față de China.

Analiza nu demonstrează însă că președintele a schimbat regulile privind exporturile pentru a câștiga bani din acțiunile Nvidia.

Scandalul de spionaj de la Nvidia și relația dintre Jensen Huang și Trump

Informațiile despre investițiile lui Trump apar în contextul unui scandal de spionaj care a atras atenția asupra Nvidia și a relațiilor companiei cu China.

Jensen Huang, fostul director executiv al Nvidia, ar fi avut o relație extraconjugală cu Alice Huang, o femeie suspectată de serviciile americane de informații că ar fi lucrat pentru China.

Potrivit relatărilor apărute în presa americană, relația dintre cei doi ar fi ajutat compania Megaspeed, la care lucra Alice Huang, să obțină cipuri Nvidia în valoare de miliarde de dolari, într-o perioadă în care alte firme aveau dificultăți în a cumpăra asemenea produse.

Trump ar fi fost informat de două ori de serviciile americane de informații despre suspiciunile privind legăturile lui Alice Huang cu China, însă nu ar fi luat măsuri în urma acestor avertismente.

Jensen Huang este considerat un apropiat al președintelui american, cu care s-a întâlnit de mai multe ori.

În octombrie 2025, Nvidia a contribuit cu 25 de milioane de dolari la proiectul sălii de bal promovate de Trump la Casa Albă. Huang a declarat atunci că este „încântat să facă parte din acest proiect”.

Noile informații despre acțiunile cumpărate de Trump ridică astfel întrebări despre posibilele conflicte de interese dintre afacerile sale personale și deciziile luate la Casa Albă.

Deși tranzacțiile apar în declarațiile financiare ale președintelui, nu există deocamdată dovezi că investițiile sale în Nvidia au determinat schimbarea politicii americane privind exporturile de cipuri către China.