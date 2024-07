Declarație șocantă a lui Trump: Îl numește pe Biden „o grămadă bătrână de rahat împrăștiat”

Donald Trump îl insultă pe Joe Biden, numindu-l „o grămadă bătrână de rahat împrăștiat", și îl atacă într-un clip video de 40 de secunde difuzat de Daily Beast și postat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. În acest clip, Trump avansează o teorie, fără să prezinte dovezi, în care prezice, de la bordul unei mașini de golf, că Biden va fi înlocuit de Kamala Harris.

