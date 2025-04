Rusia anunță arestarea unui suspect care l-ar fi lichidat pe generalul rus cu o bombă la Moscova. Cine este Ignat Kuzin

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, a anunțat sâmbătă arestarea unui bărbat suspectat de uciderea unui general rus în explozia unei maşini-capcană, vineri, în apropiere de Moscova, transmite Agerpres, care citează AFP.

Ar fi vorba de un rezident ucrainean, precizează sursa citată. Fotografia acestuia circulă pe rețelele sociale în postări legate de atacul de vineri.

Moscova acuzase deja Kievul că se află în spatele acestui atentat în care a murit generalul rus Iaroslav Moskalik.

Moskalik era adjunctul șefului Direcției Operaționale Principale a Statului Major al armatei ruse.

MAE rus a catalogat asasinarea sa drept act terorist.

Ukrainian trace in the murder of General Staff General Moskalik near Moscow.



The suspect in the murder is Ignat Kuzin, a native of Sumy, who has been registered in the Karachay-Cherkess Republic since 2015, writes Baza.



In February, he bought a Golf, which exploded near… pic.twitter.com/0FaV4GFiJV