Vladlen Tatarsky a fost executat cu un premiu plin cu TNT pe care l-a primit în cafeneaua din Sankt Petersburg

Vladlen Tatarsky este un cunoscut blogger, propagandist militar şi corespondent de război pro-Kremlin. El a fost executat, astăzi, într-o explozie provocată într-o cafenea din Sankt Petersburg, în timpul unui eveniment.

Pe imaginile surprinse înainte de explozie se poate observa cum Vladlen Tatarsky a primit un premiu, sub forma unei statuete, despre care presa internaţională spune că era plin cu TNT.

La un moment dat, statueta a explodat şi l-a ucis pe loc pe Vladlen Tatarsky. Alte 16 persoane au fost rănite şi au ajuns de urgenţă la spital.

Vladlen Tatarsky era cunoscut pentru susţinerea regimului de la Kremlin, pentru corespondenţele din Ucraina în care promova războiul ilegal pornit de Rusia. Mai mult, el ar fi făcut parte din armata rusă, la un moment dat, fiind chiar născut în regiunea Donbas, iar numele său real era Maxim Fomin.

‼️ Preliminarily, the bomb was in the "award" given to Tatarsky



A video shows Tatarsky being given a statuette.



The power of the explosive device in St. Petersburg was more than 200 grams of TNT, police said. The number of injured in the explosion has risen to 15. pic.twitter.com/RHtsHbe0cC