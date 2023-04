Ea este tânăra care i-a oferit premiul plin cu TNT propagandistului ucis în explozia dintr-o cafenea din Sankt Petersburg

Darya Trepova a fost filmată de camerele de supraveghere, astăzi, în timp ce intra în cafeneaua din Sankt Petersburg în care s-a desfăşurat evenimentul la care a participat şi Vladlen Tatarsky.

Tânăra avea în braţe o cutie în care se afla premiul plin cu TNT pe care propagandistul militar rus l-a primit în timpul evenimentului şi care a explodat la scurt timp, omorându-l pe loc.

Potrivit presei din Rusia, Darya Trepova este cunoscută printre forţele de ordine, ea participând în dese rânduri la protestele organizate în Sankt Petersburg.

Anchetatorii o consideră, în acest moment, principala suspectă în atentatul cu bombă de la cafenea. Totuşi, informaţiile nu au fost confirmate de autorităţi până în acest moment, notează Pravda.

Citeşte şi: Vladlen Tatarsky a fost executat cu un premiu plin cu TNT pe care l-a primit în cafeneaua din Sankt Petersburg

Pe imaginile suprinse de camerele de supraveghere se vede cum tânăra ţine în braţe o cutie, iar ulterior, alte imagini o arată alături de Vladlen Tatarsky, imediat după ce acesta a primit premiul sub forma unei statuete care avea în interior TNT.

Tatarsky a murit în urma exploziei, iar alte 19 persoane au ajuns de urgenţă la spital. Printre acestea s-ar afla şi Darya Trepova.

Potrivit medicilor, starea ei de sănătate nu este una foarte gravă.

The girl who handed the figurine to Vladlen Tatarsky is in one of the hospitals in #SaintPetersburg



Doctors assess her condition as moderate. Her identity has not yet been established due to the lack of documents. It is not yet known whether the girl was involved in the… pic.twitter.com/godwUJT0oz