Un general rus ar fi murit în urma exploziei unei mașini - momentul a fost filmat. Rușii dau informații contradictorii despre incident

Generalul maior Yaroslav Moskalik, adjunctul șefului Direcției Operaționale Principale a Statului Major al Forțelor Armate din Federația Rusă, ar fi murit în urma unei explozii a mașinii.

Militarul rus de rang înalt ar fi fost ucis joi, 25 aprilie, într-o explozie de mașină în regiunea Moscova, potrivit mai multor canale rusești de Telegram, relatează Kyiv Post.

Yaroslav Moskalik ar fi murit în explozie, deși până acum nu există o confirmare oficială.

Explozia a avut loc în jurul orei 10:40 dimineața, în apropierea reședinței lui Moskalik din Balashikha, un oraș de lângă Moscova, potrivit canalului de Telegram Baza. Relatările spun că deflagrația a aruncat un ofițer militar la câțiva metri distanță, în timp ce trecea pe lângă un Volkswagen Golf parcat.

⚡️Russian Telegram channels report that Russian Major General Yaroslav Moskalik, deputy chief of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces was blown up in his car in Moscow region.



Information hasn’t been confirmed. pic.twitter.com/NZBzbOPx2N