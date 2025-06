Mesajele de pe internet care sunt extremiste și incită la ură vor fi interzise. Cei care încalcă legea riscă să facă și închisoare

Proiectul de lege introduce măsuri de prevenire şi combatere a antisemitismului, xenofobiei și discursului instigator la ură în mediul online. FOTO: Getty Images

Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, un proiect de lege care introduce măsuri de prevenire şi combatere a antisemitismului, xenofobiei și discursului instigator la ură în mediul online. Proiectul a fost depus de reprezentantul minorităţii evreieşti din Parlament, Silviu Vexler, el declarând în plen că a iniţiat acest proiect pentru a preveni ca răul pe care extremismul îl aduce să se întindă în întreaga societate.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi pentru modificarea Legii nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea a OUG nr. 31/2002 menite să confere o viziune integratoare şi coerentă textelor de incriminare a infracţiunilor motivate de ură, ca reacţie la amploarea situaţiilor de incitare la ură şi la violenţă în mediul online.

”Într-o societate democratică care respectă şi garantează drepturile şi libertăţile fundamentale ale tuturor cetăţenilor săi, prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură nu sunt doar acte de justiţie socială. Ele sunt, în primul rând, măsuri esenţiale pentru asigurarea stabilităţii şi coeziunii naţionale. Riscul radicalizării individuale, prin intermediul mijloacelor de comunicare virtuală, alături de normalizarea discursului antisemit în spaţiul public şi de apologie a persoanelor condamnate pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii impun o atenţie mult mai mare şi măsuri concrete. Am iniţiat acest proiect legislativ pentru a corecta şi a adapta legislaţia naţională la noile realităţi şi pentru a ajusta modul de implementare, pentru a preveni ca răul pe care extremismul îl aduce să se întindă în întreaga societate, pentru a preveni ca o serie de criminali să fie transformaţi în eroi. Nu criminalii trebuie să fie modele naţionale”, a spus Silviu Vexler, în dezbaterea din plenul Camerei Deputaţilor.

El a arătat că Mişcarea legionară a fost o organizaţie paramilitară teroristă de orientare naţionalist-fascistă şi antisemită caracterizată de atrocităţi şi fapte inumane de iniţierea unor persecuţii etnice şi dezlănțuirea unor acte inimaginabile de violenţă.

”Cu toate tentativele de a le conferi o aură de eroi naţionali, Ion Antonescu, Corneliu Zelea Codreanu şi ceilalţi reprezentanţi de seamă ai mişcării legionare rămân ceea ce au fost. Criminali. Nu martiri şi cu siguranţă nu salvatori. Doar criminali”, a precizat el, arătând că în paralel cu implementarea Holocaustului, Ion Antonescu a făcut un rău uriaş întregii Românii.

Anamaria Gavrilă a criticat proiectul de lege

Lidera Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, a criticat proiectul de lege.

”Cum poţi tu, societate, să spui că un om trebuie să meargă la închisoare pentru că s-a exprimat? Ce fel de societate suntem noi? Unde este nevoia în societatea noastră să trimiţi pe cineva la închisoare pentru că s-a exprimat? Ce fel de societate suntem noi, când numeşti cel puţin 5,3 milioane de români extremişti? Şi continui! Continui şi nu te laşi! Când jumate din ţară îţi spune că nevoia este pentru coeziune socială, este pentru colaborare, este pentru a uni ţara. Ce faci tu? Vii cu încă o lege care bagă oamenii la puşcărie pentru că s-au exprimat liber în public? Să vă fie ruşine! Acesta nu este nici măcar un moment şi legile trebuie făcute pentru necesitatea şi nevoia oamenilor, nu pentru nişte satisfăcuţi sau nesatisfăcuţi social”, a spus preşedintele POT, Anamaria Gavrilă.

”Este o legislativă legislativă, dar în acelaşi timp este şi un apel la responsabilitate democratică şi asta nu se exprimă ţipând de la microfon. E o lege care are rolul de a ne proteja împotriva pericolului extremist, de a asigura orice cetăţean român, indiferent de etnie şi de religie, că are dreptul să trăiască în siguranţă în ţara asta, că are dreptul la demnitate, că integritatea sa fizică şi psihică este protejată. Iar această lege este raportată la realitatea de astăzi, pentru că prevede corelări, prevede îmbunătăţiri de text, incriminarea unor fapte online, creşterea unor limite de pedepse şi aşa mai departe”, a spus deputatul PNL Alina Gorghiu.

Ea a menţionat că reţelele sociale şi platformele digitale sunt astăzi un instrument de conectare între oameni, dar în acelaşi timp pot fi, aşa cum am văzut foarte bine în ultima vreme, şi canale de propagare pentru ideologii extremiste.

”Apar constant în acest mediu mesaje extremiste, mesaje de ură, mesaje antisemite, mesaje împotriva unor minorităţi. Sunt fenomene de radicalizare online pe care nu avem voie să le mai ignorăm. Vorbim despre un proiect care, printre altele, şi o spun foarte pe scurt, defineşte clar noţiunile de materiale fasciste, de materiale legionare, rasiste-xenofobe prin includerea imaginilor, a materialelor audio-video, a mesajelor text, a conţinutului audio-video. Altfel, dacă nu făcea această modificare deputatul iniţiator, legislaţia ar fi rămas ineficientă în faţa noilor forme de propagandă extremistă”, a explicat deputatul PNL.

Deputatul PSD Florin Manole a spus la rândul lui că avem o Convenţie pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, care are un articol 10, cu două subcapitole. În primul, evident că este consacrată libertatea de exprimare şi este recunoscută valoarea exercitării acestui drept, dar există şi punctul 2 (..) şi acolo se spune că exercitarea acestor libertăţi comportă îndatoriri şi responsabilităţi, iar extremismul de dreapta, stimaţi colegi, înseamnă uneori încălcarea responsabilităţilor şi respectării integrităţii fizice, a dreptului la viaţă, a dreptului la siguranţă, a unor compatrioţi pe nişte criterii illegitime, uneori pe criterii entice.

”Atunci când exprimarea conţine ameninţări, conţine discriminare etnică, rasială şi aşa mai departe, exprimarea aceea este ilegitimă şi nu este o formă de libertate, este o ameninţare, este ceva ilegal, este ceva ce trebuie combătut”, a arătat el.

„Atunci când vine vorba despre legionarism, este vorba despre criminali”

Deputatul Alexandru Dimitriu, de la USR, a spus că în dezbaterile din comisia juridică, pe proiectul de lege, au avut de-a face cu ieşiri legionare, incitări la ură, direct în comisie.

”Este imposibil să înţelegi cum aveţi capacitatea aceasta de a spune că aveţi nevoie de libertate la exprimare, vreţi să vă exprimaţi, dar de fiecare dată când cineva este în dezacord cu domniile voastre, domniile voastre încep să se exprime în cel mai suburban mod posibil. În ceea ce priveşte acest proiect de lege, vă spun cu sinceritate că el este o exprimare a libertăţii. Este o exprimare a libertăţii mele faţă de incitarea dumneavoastră la ură. Eu trebuie să am libertatea să nu fiu de acord cu aşa ceva. Eu trebuie să am libertatea să-mi protejez familia şi copiii de invective şi de ura pe care o propagaţi dumneavoastră. Pentru că teoria generală a dreptului, oricât nu v-ar convine domnilor voastre, spune în felul următor: Dreptul tău încetează atunci când intră peste dreptul meu. Eu nu vreau ca dreptul meu, la normalitate, să fie afectat de ura pe care o propagaţi. Şi să ştiţi că atunci când vine vorba despre legionarism, este vorba despre criminali. Este vorba despre oameni care au făcut asasinate, oameni care au făcut genocid. Şi lucrul acesta este normal să nu fie uitat. Nu este normal ca dumneavoastră, sub cupola protejării românismului, să fiţi cei mai antiromâni cu putinţă. În momentul în care nu ne daţi voie să dobărâm dronele rusă, sunteţi antiromâni. În momentul în care propagaţi ura, sunteţi antiromâni. Deci noi trebuie să fim protejaţi de voi, cei de la AUR, SOS şi POT”, a arătat Dimitriu.

Csoma Botond, de la UDMR a spus că ei niciodată n-au susţinut că 5,3 milioane de cetăţeni din această ţară ar fi extremişti.

”Noi am susţinut că anumite partide care au încercat să manipuleze opinia publică, am susţinut că aceste partide sunt extremiste. Dar nicidecum n-am folosit acest adjectiv în privinţa acelor milioane de cetăţeni care, unii dintre ei, din păcate, au fost manipulaţi de către dumneavoastră. (..) Nu putem să avem o societate democratică dacă vrem să clădim totul numai pe ură, pe ură rasială, pe ură etnică şi pe antisemitism. De asemenea, am credinţa şi speranţa că autorităţile, Poliţia şi Procuratura vor aplica aceste prevederi legale, pentru că, fără a fi aplicate aceste prevederi legale, nu au nicio valoare”, a spus deputatul UDMR.

Ce pedepse riscă cei care încalcă legea

Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale rasiste şi xenofobe constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unul la 5 ani. Dacă această faptă este comisă prin intermediul unui sistem informatic limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate, transmite Agerpres.

Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda sau a oricărui altui tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român ori a efectelor acestora se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului pe teritoriul României ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

De asemenea, săvârşirea acestor fapte prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

Se interzice acordarea sau menţinerea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice. De asemenea, se interzice acordarea sau menţinerea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război, precum şi al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică, potrivit unui alt amendament.

Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unul la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă fapta prevăzută este comisă prin intermediul unui sistem informatic limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.