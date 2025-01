Trump susține că a blocat un fond al SUA de 50 de milioane de dolari pentru prezervative în Gaza. Reacția hilară a lui Elon Musk

În timpul primului său briefing oficial la Casa Albă în calitate de secretar de presă al președintelui Donald Trump, Karoline Leavitt a anunțat că Trump a prevenit o „risipă absurdă de bani publici”. Echipa lui Trump, a spus ea, s-a folosit de pauza președintelui privind ajutorul extern pentru a contracara un plan în care „50 de milioane de dolari din banii contribuabililor urmau să iasă pe ușă pentru a finanța prezervative în Gaza”, potrivit CNN.

Comentariile de marți ale lui Leavitt au făcut titluri în întreaga lume. Iar președintele însuși a prezentat o versiune și mai dramatică a poveștii, într-un discurs susținut miercuri, spunând că „am identificat și oprit trimiterea a 50 de milioane de dolari în Gaza pentru a cumpăra prezervative pentru Hamas”.

Presa americană, însă, subliniază că administrația Trump nu a furnizat niciun fel de dovadă care să sprijine afirmațiile controversate că ar fi existat vreodată un plan federal de a cheltui 50 de milioane de dolari pe prezervative în Gaza.

În trei ani anteriori, sub conducerea lui Biden, USAID nu a cheltuit niciun ban pentru prezervative în întregul Orient Mijlociu: Un raport federal detaliat publicat anul trecut a declarat că USAID nu a furnizat sau finanțat niciun prezervativ în Orientul Mijlociu în anii fiscali 2021, 2022 și 2023.

Raportul, notat marți de The Guardian, a declarat că singurele contraceptive din Orientul Mijlociu furnizate sau finanțate de USAID în acea perioadă de trei ani au mers la Iordania în anul fiscal 2023. Aceasta a fost „o mică comandă de injectabile și pilule contraceptive numai cu progestativ” în valoare totală de aproximativ 46.000 de dolari.

Descoperirea acestui presupus plan de finanțare ar fi fost făcută de Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) condus de Elon Musk și de Biroul de Management și Buget (OMB). Administrația Trump ar fi înghețat ulterior fondurile ca parte a unei revizuiri mai ample a cheltuielilor federale.

Elon Musk a reacționat miercuri la demersul lui Trump de a bloca un fond de 50 de milioane de dolari pentru „prezervative în Gaza”. Acesta a comentat pe social media cu o remarcă sarcastică referitoare la presupusele livrări de prezervative.

Musk a distribuit un raport despre Hamas care folosea prezervative în flăcări și a glumit: „Explică de ce toate comenzile de prezervative au fost „Magnum”, făcând referire la o marcă cunoscută pentru prezervativele sale extra-large. Reacția sa a alimentat și mai mult discursul public cu privire la controversă, stârnind atât critici, cât și amuzament din partea diferitelor grupuri politice și sociale.

