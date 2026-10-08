Turcia cere ca Marea Neagră să nu devină un nou front de război, în contextul intensificării atacurilor rusești și ucrainene

Rusia a lovit o navă sub pavilion tanzanian în Marea Neagră și i-a ucis căpitanul, anunță Kievul. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Intensificarea atacurilor de către Rusia şi Ucraina înainte de venirea iernii pune într-un pericol şi mai mare siguranţa navigaţiei pe Marea Neagră, a afirmat joi ministrul de externe turc Hakan Fidan, adăugând că puterile mondiale nu trebuie să permită ca regiunea să fie transformată într-un nou front de război, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Turcia, care păstrează bune relaţii atât cu Moscova, cât şi cu Kievul, a lansat apeluri repetate către ambele părţi să înceteze atacurile în Marea Neagră, care au lovit inclusiv nave comerciale sub pavilion turc şi deţinute de proprietari turci.

Ankara afirmă că aşteaptă răspunsurile la o propunere trimisă Rusiei şi Ucrainei, vizând încetarea loviturilor şi asigurarea unui transport sigur al cerealelor din regiune.

Vorbind joi, la Ankara, într-o conferinţă de presă cu omoloaga sa ungară Anita Orban, Fidan a spus că atacurile, pe care le-a descris ca fiind o ameninţarea serioasă pentru securitatea regiunii, continuă să se intensifice, în ciuda faptului că Turcia propusese deja soluţii.

„În acest moment, ambele părţi sunt angajate în atacuri masive spre a-şi asigura un fel de superioritate militară una asupra celeilalte înainte de venirea iernii, iar acest fapt afectează grav siguranţa navigaţiei în Marea Neagră”, a declarat ministrul turc.

„Ca ţări din regiune şi comunitate internaţională, nu trebuie să permitem niciodată ca Marea Neagră să fie transformată într-un nou front de conflict. Din păcate, aşa cum puteţi vedea, pe măsură ce războiul se extinde, îşi arată efectele şi în Marea Neagră”, a adăugat el.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra navelor şi infrastructurii care facilitează exporturile ruseşti de petrol şi cereale începând cu luna iulie, în timp ce Rusia a sporit intensitatea atacurilor cu rachete şi drone asupra principalelor centre ucrainene de export de cereale - Odesa, Ciornomorsk şi Pivdennîi.

În cadrul unei întrevederi la sfârşitul lunii septembrie, preşedintele turc Tayyip Erdogan i-a transmis omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că atacurile Ucrainei şi Rusiei asupra navelor comerciale în Marea Neagra sunt inexplicabile şi că trebuie luate măsuri de încetare a lor.