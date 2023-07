O nouă formă de turism la peste 50 de grade. Locul în care turiștii vin special pentru a simți temperaturile la limita supraviețuirii

California, SUA, renumită ca unul dintre cele mai aride și fierbinți locuri de pe glob, atrage un număr tot mai mare de vizitatori în această perioadă.

Și contrar așteptărilor, aceștia nu vin pentru a se proteja de temperaturile aproape record, ci pentru a le experimenta în mod direct.

Parcul Național Death Valley (Valea Morții) este un bazin îngust de 85 de metri, situat la granița dintre statele California și Nevada.

De la dunele de nisip aride până la crevasele stâncoase, topografia locului te poate face să crezi că regiunea aparține unei planete mult mai apropiate de Soare decât Terra.

Death Valley găzduiește Furnace Creek, o comunitate care include un centru pentru vizitatori și are un termometru digital în aer liber care este mai mereu în timpul verii un centru al atracției.

Deși temperaturile din această perioadă nu au depășit recordul stabilit în 1913, de 56,6 grade Celsius, acestea s-au apropiat în orice caz destul de mult de acest nivel.

Serviciul Național de Meteorologie a declarat că temperatura a atins duminică 53,33 de grade Celsius la Furnace Creek, potrivit Associated Press. Începând de miercuri, Serviciul Parcurilor Naționale emite încă o alertă de „căldură extremă”, avertizând turiștii să „călătorească pregătiți să supraviețuiască”, deoarece se așteaptă ca temperaturile să urce undeva între 43 și 48 de grade, potrivit The Guardian.

Două persoane au murit în Valea Morții în luna iulie. Un bărbat în vârstă de 71 de ani s-a prăbușit după o drumeție la temperaturi de peste 49°C și a murit la scurt timp după aceea, iar un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost găsit mort în mașina sa.

