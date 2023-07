Turişti români, amendați după ce au cumpărat bilete online de transport, într-o mare capitală europeană: "Sistemul este total absurd"

Doi turiști din Cluj-Napoca au avut parte de o experiență neplăcută într-un city break într-o mare capitală europeană. Iată de ce.

Sursa foto: Pixabay

Vorbim despre Budapesta, acolo unde doi turişti din Cluj-Napoca au primit amendă după ce şi-au comandat bilete de transport prin sistemul e-ticketing.

Mai exact, după ce şi-au luat biletele, cuplul s-a trezit că unul din ele nu merge validat în mijlocul de transport. Şi chiar dacă au explicat controlorilor situaţia, aceştia au ales să-i amendeze.

„Am achiziționat 2 bilete prin aplicația BudapestGO pentru mine și iubita mea. Ne-a zis cineva că acestea se pot valida, doar prin scanarea unui cod QR care se află pe ușile tramvaiului.

A venit tramvaiul și am încercat să le scanăm pe ambele, nu am reușit, a trebuit să urcăm rapid în tramvai, unul a rămas nevalidat, deși am încercat să-l validăm. La următoarea stație au urcat controlorii, le-am arătat că îs achiziționate în același timp, le-am explicat situația. Rezultat? Amendă de 12.000 de forinți (n.r echivalentul a 150 de lei)”, a explicat clujeanul, potrivit Știri de Cluj.

Experiența le-a lăsat un gust amar turiștilor care au făcut o comparație cu Clujul despre care ei spun că este mult mai orientat spre confortul călătorilor şi oferă mai multe opțiuni pentru plata biletelor de transport.

"Ei au văzut că am validat un bilet, era evident că am cumpărat 2 ca să le folosim, dar nu i-a interesat nimic. E absurd sistemul, mai ales dacă ții cont și de faptul că e imposibil să scanezi de 2 ori codul ăla QR dacă mai ai de gând și să urci în tramvai, la viteza pe care o avea.

Să nu mai zic că nu poți plăti cu cardul un alt bilet sau să scanezi codul când te afli deja în tramvai. Clujul e mult peste ce e acolo, peste Budapesta, la acest capitol, mult mai orientat spre confortul călătorilor”, a mai spus bărbatul, sursei citate.