Turiștii se înghesuie să-și facă selfie lângă un termometru care indică 80 de grade Celsius, la "Munții în flăcări" din China

Un val de turiști a sosit săptămâna aceasta în Munții Huoyan (Munții în flăcări), o zonă de dealuri sterpe şi roșii, situată în regiunea chineză Xinjiang.

Acolo, un termometru imens indică, în timp real, temperatura la nivelul solului, iar oamenii se înghesuie să-și facă selfie când acesta arată 80 de grade Celsius.

Echipați cu pălării largi și umbrele pentru a se apăra de soarele nemilos, turiștii își fac poze cu termometrul înalt de 12 metri, scrie spotmedia.ro, care citează Reuters.

Citește și: Temperatura maximă suportată de corpul uman. Dincolo de acest prag, hipertermia poate ucide inclusiv persoane perfect sănătoase

This scenic Flaming Mountains in China’s western Xinjiang province recorded an 80-degree Celsius surface temperature. pic.twitter.com/Y85HPAmgDY