Turiștii sunt scoși din calea incendiilor dezastruoase din Turcia. Opt oameni au decedat, iar alţi 27 sunt în spital

Autorităţile investighează cauzele incendiilor, în timp ce oamenii de ştiinţă dau vina pe schimbările climatice.

În perioada aceasta s-au înregistrat temperaturi cu cinci sau şase grade mai mari decât media din această perioadă a anului.

Valul de căldură este alimentat de aerul cald din nordul Africii.

This appears to be a closer view of one of the wildfires burning in Turkey. Honestly not sure how people are so calm pic.twitter.com/C7CEKCy2mj