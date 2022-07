Ucigașul de la parada de Ziua Independenței din Chicago este fan Donald Trump, cântăreț hip-hop și provine dintr-o familie bogată

Robert "Bobby" Crimo III, în vârstă de 22 de ani, cunoscut după pseudonimul "Awake the Rapper", are peste 16.000 de ascultători pe lună pe platforma Spotify și se laudă cu un câștig net de 100.000 dolari.

Videoclipurile muzicale postate online de Crimo în toamna anului trecut includ o animație în care el însuși împușcă oameni în mediul virtual și o scenă în care tânărul aruncă gloanțe pe podeaua unei săli de clasă în timp ce poartă o vestă de protecție, în ceea ce pare o ironie la adresa atacurilor armate comise în școli.

Poliția a transmis că suspectul era cunoscut forțelor de ordine, însă nu este clar dacă din cauza materialelor video cu conținut violent postate pe YouTube și care au început să fie inactivate după ce identitatea lui Crimo a fost comunicată de poliție.

Videoclipurile lui Crimo erau încă disponibile pe conturile altor utilizatori, cum este cazul materialului de mai jos.

Crimo a fost arestat după o urmărire de mai multe ore în care au fost implicate forțele polițienești statale și federale.

În orele recente, au apărut detalii interesante despre familia sa.

Un rapper de "familie bună", fan al lui Donald Trump

Tatăl său, Bob, în vârstă de 58 de ani, este proprietarul unui magazin de delicatese și a candidat în 2019 pentru postul de primar în Highland Park, fiind învins de Nancy Rotering, o liberală care și-a bazat parțial campania pe propuneri privind controlul armelor de foc.

Mama sa, Denise Pesina, în vârstă de 48 de ani, a fost arestată în trecut pentru violență domestică în trafic și este interesată de terapiile alternative, potrivit profilului Facebook.

Bobby Crimo nu este singur la părinți: mai are o soră de 27 de ani, Lynette Pesina.

Familia Crimo este aparent înstărită și deține o casă de 425.000 de dolari în Highwood (foto galerie), în apropierea locului în care au fost comise crimele.

Pe pagina creată pe platforma IMDB, suspectul este portretizat drept copilul mijlociu al unei familii italo-americane din Highland Park, statul Illinois.

Suspectul din Chicago, mesaj pe Twitter după masacrul din Uvalde

În 2020, Bobby Crimo a fost surprins participând la un miting al lui Donald Trump.

Pe rețelele sociale circulă fotografii cu tânărul înfășurat într-un drapel electoral al fostului președinte.

Here’s Highland Park shooter Bobby Crimo attending a Trump rally last year. pic.twitter.com/OT6lcmwYpJ — unsubcribe_me_plz (@theeunfluencer) July 4, 2022

În data de 27 mai, ziua masacrului de la școala din Uvalde, unde un fost elev a ucis 19 copii și 2 profesori cu o armă semi-automată, Bobby Crimo a postat următorul mesaj pe Twitter:

"Apărați cel de-al Doilea Amendament ca și cum viața voastră ar depinde de asta."

Al Doilea Amendament constituțional în SUA garantează dreptul cetățenilor de a deține arme de foc.

Suspectul a lansat anul acesta o piesă intitulată "Dead Again"

Conform informațiilor biografice, Bobby Crimo III a început să posteze muzică online de la vârsta de 11 ani.

A lansat trei albume, dintre care primul în 2017, intitulat "Messages" ("Mesaje"). Ultimul datează din 2021 și se numește "Awake the Rapper", care este totodată pseudonimul său artistic.

În 2022 a lansat un EP (Extended Play) cu două piese, "Dead Again" ("Din nou mort") și "I am the Storm" ("Eu sunt furtuna").

Informația privind câștigul de 100.000 de dolari din muzică provine de pe profilul social al suspectului.

Ce se știe până în prezent despre victimele lui Bobby Crimo

Imagini de la locul crimelor în masă arată cum suspectul a tras o rafală lungă, după care s-a oprit să reîncarce arma și a redeschis focul asupra mulțimii.

Între cei șase omorâți de Crimo au fost identificați până în prezent Jacki Sundheim, o învățătoare la sinagogă, și Nicolas Toledo, de 78 de ani.

Cei 26 de răniți, dintre care 25 au fost atinși de gloanțele trase de suspect, au vârste cuprinse între 8 și 85 de ani.