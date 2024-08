Ucraina a primit primele avioane F-16. Aeronavele au zburat deja deasupra Kievului în misiuni de luptă

Avioanele F16 de fabricaţie americană au fost folosite deja în primele misiuni de luptă, doar în capacitate de „apărare aeriană”. Sursa foto: Profimedia Images

Ucraina a primit un prim lot de avioane de luptă F-16 construite în SUA pentru a o ajuta să combată forţele ruse, au declarat ministrul de Externe al Lituaniei şi un oficial american, în contextul în care sosirea mult aşteptatelor aeronave reprezintă o piatră de hotar pentru Ucraina, scrie joi agenţia Reuters, potrivit agerpres.ro.

Mai mult, The Telegraph scrie că avioanele de fabricaţie americană au fost folosite deja în primele misiuni de luptă, doar în capacitate de „apărare aeriană”.

Procesul îndelungat de procurare a aeronavelor şi de instruire a piloţilor ucraineni pentru a le putea pilota a creat frustrare la Kiev, mai menţionează Reuters, care notează că aceste avioane nu constituie o soluţie magică pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

Rusia a avut timp să pregătească apărarea pentru a încerca să anuleze impactul F-16, iar Ucraina a trebuit să supravieţuiască cu o forţă aeriană limitată, de dimensiuni mult reduse şi mult mai puţin sofisticată decât a inamicului.

În analiza făcută, Reuters prezintă o serie de detalii despre modul în care avioane F-16 ar putea ajuta Ucraina şi ce obstacole se află încă în calea desfăşurării lor efective.

Număr limitat

Numărul de F-16 livrate pare să fie mic pentru moment. The Times of London a citat o sursă familiarizată cu problema care a vorbit de doar şase avioane. Se aşteaptă ca acest număr să crească, dar este cu mult sub ceea ce analiştii militari spun că are nevoie Ucraina, la aproape doi ani şi jumătate de când Rusia şi-a lansat invazia la scară largă.

Serghii Kuzan, preşedintele Centrului ucrainean de securitate şi cooperare, un grup neguvernamental de cercetare, a afirmat că vor fi necesare cel puţin 60 de avioane pentru lansarea de operaţiuni semnificative, în condiţiile în care Ucraina încearcă să împingă aviaţia rusă înapoi de la graniţele sale.

Deputata Oleksandra Ustinova, care conduce comisia pentru arme şi muniţii a Parlamentului de la Kiev, a declarat că Ucraina va avea nevoie de aproape 120 de avioane F-16 pentru a-şi spori semnificativ capacitatea aeriană.

Până când piloţii dobândesc experienţă şi armata îşi construieşte infrastructura aeriană, livrările iniţiale ar putea cel puţin ajuta Ucraina să-şi întărească scutul aerian, spun unii experţi.

Ele vor „oferi o capacitate de apărare aeriană şi ar putea contribui la interceptarea (dronelor construite de Iran) Shahed şi a rachetelor de croazieră. Deşi este o modalitate foarte costisitoare de a face acest lucru, sub aspectul muniţiei”, a explicat Justin Bronk, cercetător senior la Royal United Services Institute (RUSI).

Potrivit lui Kuzan, armata ucraineană a muncit din greu în ultimele luni pentru a reduce ameninţarea la adresa aparatelor F-16 aşteptate, atacând apărarea antiaeriană rusă.

„Formarea câmpului de luptă, în special în sud, are deja loc”, a spus el. „Ucraina dispune de capacităţile de a lovi în mod sistematic cele mai importante complexe de apărare aeriană ale Rusiei”, susţine Kuzan.

Piloţi şi întreţinere

Antrenamentul va fi crucial. „Poţi avea o mulţime de avioane rapide, dar dacă nu sunt dotate cu arme eficiente şi nu dispun de echipajul capabil să le folosească cu tactici eficiente, atunci vor fi pur şi simplu doborâte în număr mare”, a atenţionat Bronk.

Calendarul pregătirii piloţilor ucraineni pe F-16 a dominat discuţiile despre livrări. Până la sfârşitul anului 2024, Ucraina se aşteaptă să aibă cel puţin 20 de piloţi pregătiţi să zboare cu F-16, a spus Ustinova.

„Este dificil să soliciţi mai multe avioane când nu ai oameni care să le piloteze”, a notat deputata ucraineană, adăugând că, pentru început, Ucraina va avea mai multe F-16 decât piloţi calificaţi.

„Să stai la coadă 10 ani până ca piloţii noştri să fie instruiţi nu este în regulă”, a menţionat ea.

Purtătorul de cuvânt al Forţelor Aeriene Ucrainene a refuzat să comenteze.

Oficiali americani au remarcat că piloţii pot fi instruiţi şi în Europa, dar, potrivit lui Bronk, capacitatea NATO este deja la limită.

Acesta a adăugat că întreţinerea aeronavelor reprezintă o provocare şi mai presantă decât pregătirea piloţilor.

Majoritatea reparaţiilor şi întreţinerii ar trebui să aibă loc în interiorul Ucrainei şi probabil că va trebui să se bazeze pe contractori străini care cunosc aeronava, a explicat Bronk.

Baze aeriene ameninţate

Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii care ar putea fi utilizată pentru întreţinerea şi desfăşurarea avioanelor F-16, au atenţionat unii experţi.

„Rusia loveşte toate aerodromurile, potenţialele baze F-16, în fiecare zi, inclusiv încercând să deterioreze pistele de aterizare şi infrastructura. Aceste lovituri nu au luat pauză în ultimele două luni, cel puţin”, a notat Kuzan.

Ţintele vor deveni cu atât mai valoroase când vor sosi aeronavele, piloţii şi echipele de întreţinere.

Acest lucru va forţa probabil Ucraina să instaleze sisteme de apărare antirachetă pentru a le proteja, deşi nu dispune nici de suficiente sisteme de apărare aeriană şi nici de muniţie.

„Trebuie să acceptăm faptul că aerodromurile vor fi bine protejate şi ar putea fi atacate obiective civile”, a spus Kuzan, adăugând că fiecare bază ar avea nevoie de cel puţin două baterii Patriot şi două baterii NASAMS pentru a o securiza.

„Imediat ce ne vom pune la punct capacităţile de zbor, le vom respinge avioanele şi teroarea se va opri. Dar aceste câteva luni vor fi cu adevărat dificile”, a adăugat Kuzan.