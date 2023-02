Ucraina a atacat Rusia cu drone, acuză Moscova | Un depozit de combustibil a fost incendiat în Krasnodar

Atacurile ar fi avut loc în noaptea de marți spre miercuri, susține instituția, potrivit presei internaționale.

"În cursul nopții, autoritățile de la Kiev au încercat să folosească vehicule aeriene fără pilot pentru a ataca instalații de infrastructură civilă în regiunile Krasnodar și Adîghea”, menționează ministerul rus.

Acesta a adăugat că atacurile au eșuat, după ce sistemele apărare anti-aeriană au determinat dronele să se abată de la curs și să nu provoace daune.

"Ambele aparate au deviat de la traiectoria de zbor. Unul a căzut pe un câmp, iar celălalt, abătându-se de la traiectorie, nu a afectat ținta vizată”, a transmis instituția citată.

Agențiile de stat din Rusia au anunțat anterior un incendiu la un depozit de combustibil al companiei Rosnfet situat în regiunea Krasnodar, la aproximativ 240 km sud-est de peninsula Crimeea, după ce o dronă a fost observată zburând deasupra zonei.

CNN notează că este neclar dacă depozitul a fost vizat de atacul ucrainean, dar amintește că, în trecut, forțele ucrainene au lovit depozite de combustibil situate pe teritoriul rus.

BREAKING:



Ukrainian drones have attacked an oil depot in Tuapse, Krasnodar Krai.



The attack was successful as the depot is now on fire.



Tuapse is more than 450 km from the nearest Ukrainian-held position. The Russians must be getting nervous.



pic.twitter.com/qDTgsyeXhj