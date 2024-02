Ucraina a distrus încă o navă de război rusă, în Marea Neagră! Ministerul Apărării ucrainean a publicat imagini cu momentul

O navă de război a rușilor a fost distrusă în Marea Neagră, în apropiere de Crimeea, au anunțat reprezentanții armatei ucrainene. Atacul a avut loc miercuri. Ucrainenii au folosit drone, potrivit Sky News.

Nava Caesar Kunikov a fost atacată miercuri de drone navale lansate de ucraineni.

Serviciul de Informații Militare din Ucraina (GUR) a anunțat că unitatea sa de operațiuni speciale "Grupul 13" a scufundat vaporul rușilor.

"La momentul atacului, nava se afla în apele teritoriale ale Ucrainei, lângă Alupka. Peștelui de la Marea Neagră îi place cu siguranță salata Caesar", a confirmat Ministerul ucrainean al Apărării pe X.

Veni, vidi, vici.@DI_Ukraine released video of the successful strike on the russian landing ship Caesar Kunikov. pic.twitter.com/RPcpDi0Dck