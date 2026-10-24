Ucraina vrea să mute controalele vamale în interiorul UE pentru a-și proteja camioanele cu cereale de dronele rusești

4 minute de citit Publicat la 08:44 24 Oct 2026 Modificat la 08:44 24 Oct 2026

Ucraina a fost nevoită să transporte o parte tot mai mare din exporturile sale agricole pe cale rutieră, fluvială și feroviară. FOTO: Getty Images

Ucraina poartă discuții cu statele vecine membre ale UE pentru mutarea controalelor vamale asupra camioanelor care transportă exporturile de cereale de la frontieră în interiorul acestor țări, în încercarea de a opri atacurile dronelor rusești asupra vehiculelor, potrivit Financial Times.

În ultimele săptămâni, coloane lungi de camioane care transportă exporturi agricole ale Ucrainei au fost lovite în mod repetat de drone rusești la granița cu țările UE.

Kievul discută cu Polonia și Slovacia despre mutarea controalelor vamale pe teritoriul acestor țări, pentru a încerca să sporească siguranța camioanelor, au declarat pentru Financial Times persoane familiarizate cu subiectul.

Ucraina a fost nevoită să transporte o parte tot mai mare din exporturile sale agricole pe cale rutieră, fluvială și feroviară, tranzitând UE, după ce atacurile cu drone ale Moscovei au blocat aproape complet ruta maritimă tradițională prin Marea Neagră.

Ministerul ucrainean de Externe a declarat că Kievul a instituit puncte comune de control la frontieră cu Republica Moldova, dar urmărește să extindă această inițiativă și în relația cu alți vecini, inclusiv cu Polonia.

Măsura a fost determinată de „acest nou mediu de securitate, în care Rusia încearcă în mod deliberat să lovească frontierele noastre, să perturbe logistica și transporturile și să întrerupă circulația mărfurilor peste graniță”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Heorhii Tykhyi.

Kievul urmărește să finalizeze un acord cu Polonia „cât mai curând posibil”, a adăugat acesta.

Comisia Europeană a declarat că ajută Republica Moldova să mute toate controalele vamale pe partea sa de frontieră.

Din august, Ucraina a înregistrat mai multe atacuri asupra punctelor de trecere a frontierei cu România, Republica Moldova și Polonia.

Intensificarea atacurilor rusești cu drone a provocat cozi uriașe de camioane de ambele părți ale frontierei. Miercuri, serviciul vamal ucrainean a anunțat că peste 1.200 de camioane așteptau să intre în Ucraina la un punct de trecere din regiunea Volânia.

Potrivit ministrului ucrainean al Agriculturii, Taras Vysotskyi, atacurile cu drone asupra celor mai mari porturi maritime ale Ucrainei și asupra navelor din regiune au redus exporturile agricole cu aproximativ jumătate.

Ucraina a exportat 2,4 milioane de tone de produse agricole în septembrie, adică doar 46% din volumul pe care l-ar fi putut exporta, a declarat Vysotskyi în această lună.

„Fără acces deplin la porturile de la Marea Neagră, ne confruntăm, în practică, cu o limită obiectivă a exporturilor, de 45-50%. Tocmai de aceea este esențial pentru Ucraina să mențină și să extindă rutele alternative, colaborând în același timp cu partenerii europeni pentru a compensa costurile logistice suplimentare”, a adăugat el.

Kievul, care se confruntă cu un deficit bugetar estimat la 70 de miliarde de euro anul viitor, pierde aproximativ 60 de milioane de euro pe zi din veniturile din exporturi, a declarat miercuri Kaja Kallas, șefa diplomației UE.

Macron, despre restabilirea rutelor comerciale pentru Ucraina

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat săptămâna trecută că restabilirea rutelor comerciale pentru Ucraina este esențială pentru finanțarea economiei și a efortului de război al țării, în condițiile în care statele UE întâmpină dificultăți în a-i oferi sprijin financiar.

„Trebuie să permitem Ucrainei să obțină venituri...Ucraina înregistrează recolte record, care îi permit, de altfel, să hrănească numeroase țări în curs de dezvoltare și țări sărace”, a adăugat Macron. „Rusia a ales să înfometeze aceste țări și să sărăcească Ucraina.”

Comisia Europeană a declarat că își intensifică eforturile pentru a facilita transportul produselor ucrainene către Africa și Asia prin intermediul UE.

Noile rute de transport pentru mărfurile ucrainene prin statele UE, cunoscute drept „culoare de solidaritate”, au fost create după invazia rusă la scară largă din februarie 2022, când flota rusă a blocat aproape toate exporturile Ucrainei.

Un nor gros de fum negru se ridică de pe nava pentru transportul cerealelor Golden Leo, după un atac cu rachete raportat, în timp ce aceasta se află în Marea Neagră, în apropiere de Odesa.

Rusia a continuat să bombardeze porturile ucrainene, în pofida unei perioade de acalmie din timpul acordului privind exporturile de cereale, mediat de ONU și Turcia, care s-a prăbușit în 2023. În ultimele luni, aceste atacuri s-au intensificat ca represalii pentru campania ucraineană cu drone împotriva navelor rusești.

Ucraina ia în calcul porturile din statele baltice

Ucraina a anunțat că va încerca să folosească porturi din statele baltice pentru a expedia o parte din produsele sale. Costurile sunt însă mult mai mari decât în cazul transportului prin Marea Neagră.

Comisia Europeană a declarat că volumul mărfurilor ucrainene transportate cu nave pe Dunăre aproape s-a dublat, de la aproximativ 600.000 de tone în august la 1,16 milioane de tone în septembrie. Luna trecută, doar 10% din exporturile Ucrainei au tranzitat Marea Neagră.

Există însă blocaje. Legăturile feroviare și canalele sunt aglomerate, în timp ce nivelul scăzut al Dunării, după seceta din această vară, a limitat cantitățile de mărfuri transportate.

Polonia, Ungaria și Slovacia au interzis importurile de cereale ucrainene, dar permit tranzitul unei cantități limitate către alte țări.

Comisia Europeană a declarat: „Dezvoltarea unor rute alternative de transport rămâne o prioritate majoră, ca răspuns la atacurile continue ale Rusiei asupra porturilor maritime, infrastructurii de transport și punctelor de trecere a frontierei din Ucraina.”