Cum a fost salvată de sub nasul rușilor Arina, o fetiță de șase ani, captivă într-un bloc bombardat în Bahmut

Riscanta misiune de salvare a fost organizată săptămâna aceasta și a fost relatată de presa internațională.

Fetița vizată de operațiunea de extragere fusese separată de mama ei, însărcinată.

Arina a fost găsită locuind cu bunicii ei într-un bloc de apartamente din oraș, puternic afectat de bombardamentele ruse.

După ce au străbătut zăpada uriașă pentru a ajunge la Arina, polițistul Pavlo Diacenko și alți doi colegi au condus-o pe fetiță în orașul din apropiere, Sloviansk, pentru a o reuni cu mama ei, Halina Danilcenko.

Citește și: Vizită-surpriză a unui lider european în sudul Ucrainei | "La Bahmut e iadul pe pământ!"

"Am auzit că un obuz a explodat în curte, de aceea m-am temut atât de mult", a spus mama copilei.

A Bakhmut policeman persuades local resident Olha and her six-year-old granddaughter Arina to evacuate the city. pic.twitter.com/D29mu4xHyA